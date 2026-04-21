하나자산운용, 코스피 200·단기국공채 편입 '1Q 200채권혼합50액티브' 상장

AI 핵심 요약beta
- 하나자산운용이 21일 1Q 200채권혼합50액티브 ETF를 신규 상장한다.
- 코스피 200과 단기국공채를 50%씩 편입한 2세대 채권혼합 ETF다.
- 퇴직연금 안전자산으로 분류돼 연금계좌 100% 편입이 가능하다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나자산운용은 21일 '1Q 200채권혼합50액티브' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.
회사에 따르면 해당 ETF의 비교지수는 코스피 200 단기국공채 혼합지수이며, 코스피 200 지수와 단기국공채를 각각 약 50% 편입하는 2세대 채권혼합 ETF다. 하나자산운용은 한국거래소로부터 상장일로부터 3개월이 되는 올해 7월 말까지 해당 지수의 우선적 사용권을 부여받았다.
1Q 200채권혼합50액티브는 퇴직연금(DC·IRP) 규정상 안전자산으로 분류돼 연금계좌에서 100% 편입할 수 있다. 퇴직 연금 관련 규정에 따라 안전자산 30%에 1Q 200채권혼합50액티브를 편입하고 위험자산 70%에 '1Q 200액티브'를 편입할 경우, 코스피 200 지수에 약 85% 투자하는 효과를 기대할 수 있다.
하나자산운용은 1Q 200채권혼합50액티브를 신규 상장하면서 ▲1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ▲1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ▲1Q K반도체TOP2채권혼합50 등 2세대 채권혼합 ETF 라인업을 총 4개로 확대했다.
김태우 하나자산운용 대표이사는 "1Q 200채권혼합50액티브는 연금계좌 안에서도 한국 대표 기업들에 고른 비중으로 투자할 수 있도록 만든 상품"이라며 "한국 시장의 견고한 펀더멘털에 연금계좌에서 장기 투자하려는 분들에게 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
한편 하나자산운용은 1Q K-ETF 순매수 이벤트를 진행하고 있다. 오는 6월 2일까지 이벤트에 해당하는 K-ETF를 순매수 하고 해당 내역을 캡처해서 인증하면 추첨을 통해 삼성전자 무빙스타일 M7(1명), 삼성전자 갤럭시 링(1명), SK하이닉스 Beetle X31 SSD (1명), 컴포즈커피 아메리카노 모바일 교환권(200명)을 증정한다.
rkgml925@newspim.com