하나자산운용, 'K반도체TOP2+'·'K반도체TOP2채권혼합50' ETF 신규 상장

AI 핵심 요약beta
- 하나자산운용이 14일 삼성전자와 SK하이닉스에 투자하는 반도체 ETF 2종을 상장했다.
- 1Q K반도체TOP2+는 두 기업을 각 27.5%씩 편입하며 연금계좌에서 위험자산 한도 내 거래 가능하다.
- 1Q K반도체TOP2채권혼합50은 반도체 50%와 안전자산 50%로 구성돼 연금계좌 100% 편입이 가능하다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나자산운용은 오는 14일 국내 반도체 대표 기업에 투자하는 '1Q K반도체TOP2+' 상장지수펀드(ETF)와 '1Q K반도체TOP2채권혼합50' ETF를 상장한다고 밝혔다.
회사에 따르면 1Q K반도체TOP2+는 'NICE K반도체 TOP2 MAX+ 지수'를 기초지수로 하며, 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 약 27.5% 편입하는 상품이다. 두 기업의 합산 비중은 약 55%이며, 나머지 국내 반도체 대표 기업 8개가 포함된다. 일반계좌와 연금계좌(DC·IRP) 모두에서 거래할 수 있으며, 연금계좌에서는 위험자산 한도(70%) 내에서 편입이 가능하다.
1Q K반도체TOP2채권혼합50은 'KEDI K반도체 TOP2 채권혼합지수'를 기초지수로 하며, 삼성전자 약 25%, SK하이닉스 약 25%, 단기국고채·통안채 약 50%로 구성된 2세대 채권혼합형 ETF다. 연금계좌(DC·IRP)에 100% 편입이 가능하며, 안전자산 편입 한도(30%) 내에서도 활용할 수 있다. 총보수는 연 0.01%다.
하나자산운용은 "두 ETF를 병행 활용하면 연금 계좌 내에서 반도체 기업 집중 포트폴리오를 구성할 수 있다"고 전했다. 연금계좌 규정에 따라 위험자산 70%에 1Q K반도체TOP2+를, 안전자산 30%에 1Q K반도체TOP2채권혼합50을 편입할 경우 국내 반도체 기업에 약 85%(삼성전자·SK하이닉스 합산 비중 약 53.5%) 투자하는 효과를 기대할 수 있다는 설명이다.
김태우 하나자산운용 대표는 "두 ETF를 통해 연금 계좌를 활용하는 개인 투자자들이 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 핵심 기업에 보다 쉽게 접근할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 투자자의 다양한 포트폴리오 수요에 맞춘 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
하나자산운용은 이번 반도체 ETF 2종 신규 상장을 기념해 퀴즈이벤트를 진행한다. 1Q ETF 홈페이지와 블로그에서 퀴즈를 확인한 뒤 설문 폼에 정답을 입력해 제출하면, 정답자 중에서 추첨을 통해 삼성 초고속 25W 보조배터리(3명), 메가커피 아메리카노 모바일 교환권(50명)을 증정할 예정이다.
rkgml925@newspim.com