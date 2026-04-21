뉴로핏, 신경두경부영상의학회서 치매 치료 모니터링 AI 부각

AI 핵심 요약beta
- 뉴로핏이 17일부터 18일 창원컨벤션센터 학회에 참가했다.
- 뉴로핏 아쿠아 AD 등 AI 솔루션으로 치매 치료 모니터링을 선보였다.
- 이와타 박사가 ARIA 모니터링 AI 필요성을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 뇌 질환 진단·치료 인공지능(AI) 전문기업 뉴로핏은 지난 17일부터 18일까지 창원컨벤션센터에서 열린 대한신경두경부영상의학회 정기학술대회에 참가했다고 21일 밝혔다.
뉴로핏은 이번 학회에서 부스를 마련하고 치매 치료제의 처방과 치료 효과, 부작용을 모니터링할 수 있는 소프트웨어 '뉴로핏 아쿠아 AD(Neurophet AQUA AD)'를 선보였다. 해당 솔루션은 MRI(자기공명영상)와 PET(양전자방출단층촬영) 영상을 정량 분석해 항아밀로이드 항체 치료제 투약 과정에서 필요한 뇌 영상 분석 기능을 통합 제공한다.
이와 함께 뇌신경 퇴화 영상 분석 소프트웨어 '뉴로핏 아쿠아(Neurophet AQUA)'와 PET 영상 정량 분석 소프트웨어 '뉴로핏 스케일 펫(Neurophet SCALE PET)'도 함께 소개했다.
학회 기간 중 열린 런천 심포지엄에서는 뇌 영상 분석 AI 솔루션의 필요성이 강조됐다. 일본 도쿄도 건강 장수 의료센터 부소장인 이와타 아츠시 박사는 '알츠하이머병 치료제 도입 이후 ARIA(아밀로이드 관련 영상 이상) 모니터링 부담과 AI 솔루션의 필요성'을 주제로 강연을 진행했다.
이와타 박사는 "알츠하이머 치료제 투약 시 부작용 확인을 위한 반복적인 MRI 촬영과 판독이 의료진의 업무 부담을 가중시키고 있다"며 "육안 판독 중심의 ARIA 모니터링을 자동화한 AI 솔루션이 치료의 안전성과 효율성을 높일 수 있다"고 설명했다.
이어 경희의료원 영상의학과 김혁기 공학박사는 MRI 기반 산소 대사 지표를 활용한 치매 신약 치료 반응 평가 모델을 소개하며, 뉴로핏 솔루션과의 연계 활용 가능성을 제시했다.
빈준길 뉴로핏 공동대표는 "글로벌에서 알츠하이머병 치료제 처방이 확대되면서 부작용 모니터링 수요가 증가하고 있다"며 "이번 학회 참가를 계기로 국내외 주요 의료기관과 협력을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 대한신경두경부영상의학회는 뇌와 척수, 두경부 질환을 MRI, 초음파, CT 등 영상 장비를 통해 진단하고 치료 발전을 도모하기 위해 설립된 학술단체로, 매년 정기학술대회를 통해 최신 영상 기술과 임상 진료 동향을 공유하고 있다.
sykim@newspim.com