대한전선, 세계 최대 풍력전시회서 HVDC 해저케이블 공개

AI 핵심 요약beta
- 대한전선이 21일부터 스페인 마드리드 윈드유럽 2026에 참가한다.
- HVDC 해저케이블 토털 솔루션과 포설선 팔로스를 공개한다.
- 글로벌 프로젝트 수주 확대와 생산 능력 강화를 추진한다.
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설계부터 시공까지 턴키 역량 강조
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한전선이 유럽 최대 풍력 산업 전시회에 참가해 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 토털 솔루션을 공개하며 현지 시장 공략에 속도를 낸다. 전용 포설선과 전문 시공법인을 통한 턴키 역량을 강조해 글로벌 프로젝트 수주를 확대한다는 전략이다.
대한전선은 21일부터 23일(현지시간)까지 스페인 마드리드에서 열리는 '윈드유럽(WindEurope) 2026'에 참가해 HVDC 등 해저케이블 분야의 기술력을 선보인다고 21일 밝혔다. WindEurope은 전 세계 주요 발전사와 정책 관계자가 참여하는 유럽 최대 규모의 풍력 산업 전시회다.
이번 전시에서 대한전선은 서해안 에너지 고속도로 등에 적용 가능한 525kV급 HVDC 해저케이블을 전면에 내세웠다. 해당 제품은 대규모 해상풍력 단지 연계와 국가 간 전력망 연결에 필수적인 초고압·대용량 송전 솔루션으로, 회사는 이를 통해 글로벌 프로젝트 수주 확대에 나설 계획이다.
시공 분야에서는 국내 유일의 해상풍력용 포설선(CLV) '팔로스'와 해저케이블 전문 시공법인 대한오션웍스를 소개한다. 설계부터 생산, 운송, 시공, 유지보수에 이르는 전 밸류체인 수행 역량을 입증해 글로벌 파트너사와의 협력을 강화한다는 방침이다.
생산 인프라 측면에서는 당진 해저케이블공장의 공급 능력을 부각한다. 특히 2027년 가동 예정인 해저케이블 2공장을 통해 HVDC 생산 능력을 한층 확대하고, 급증하는 글로벌 전력망 투자 수요에 선제적으로 대응할 예정이다.
대한전선 관계자는 "2009년부터 국내외 시장에서 쌓아온 경험과 기술력을 기반으로 주요 시장에서 수주 확대에 나설 것"이라고 말했다.
aykim@newspim.com