케이엔에스, 46파이 배터리 설비 108억원 수주

AI 핵심 요약beta
- 케이엔에스가 21일 46파이 원통형 배터리 리벳 자동화 설비 공급계약을 체결했다.
- 계약 규모는 108억원이며 북미 시장으로 공급된다.
- 설비는 AI 비전 기술로 불량률을 낮추고 46파이 배터리 밸류체인에 진입했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 케이엔에스가 46파이 원통형 배터리 리벳 자동화 설비 공급계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 계약 규모는 약 108억원이며 장비는 북미 시장으로 공급될 예정이다.
수주한 설비는 46파이 원통형 배터리 제조공정 중 밀봉 공정에 적용되는 고정밀 장비다. 46파이 배터리는 기존 2170 배터리와 달리 제품 상단과 하단 모두에 전류를 연결하는 추가 부품 제조공정이 필요하다. 이 과정에서 사용되는 부품들은 초소형 사이즈로 정밀한 조립 능력이 요구된다.
케이엔에스의 설비는 고정밀 얼라인 기술과 인공지능(AI) 비전 기술을 도입해 제조 과정에서의 불량률을 낮추고 수율을 높였다.
46파이 원통형 배터리는 기존 2170 배터리 대비 용량은 5배, 출력은 6배 높다. 미국 주요 전기차와 에너지저장장치(ESS), 휴머노이드 로봇 등에 활용될 것으로 보인다.
케이엔에스 관계자는 "당사는 관계사와 함께 46파이 원통형 배터리 밸류체인에서 핵심 부품과 자동화 설비 두 단계에 모두 진입해 있는 유일한 기업"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com