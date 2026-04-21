오믹스에이아이, Revvity와 자율주행 실험실 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- Revvity 핵심 임원진이 21일 오믹스에이아이 실험실을 방문했다.
- 자율주행 실험실 구축을 위한 전략적 협력을 강화했다.
- AI 데이터 분석과 자동화 장비 결합으로 글로벌 연구 인프라를 혁신한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 신약개발 전문기업 오믹스에이아이는 글로벌 생명과학 및 진단 솔루션 기업인 Revvity의 자동화 총책임을 맡고 있는 핵심 임원진이 한국 오믹스에이아이 실험실을 방문해 차세대 '자율주행 실험실(Auto-driving Lab)' 구축을 위한 전략적 협력을 한층 강화했다고 21일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 방문에는 한국 및 오세아니아 총괄이자 글로벌 사업개발 디렉터인 Antoniette Violo가 직접 참석했으며, Revvity 코리아의 임원진을 비롯해 글로벌 기술 플랫폼 총괄인 Carola Schmidt가 동행해 양사의 공동 프로젝트 현황을 점검하고 향후 협력 방향을 논의했다.
양사는 현재 Revvity의 첨단 자동화 장비와 오믹스에이아이의 AI 데이터 분석 기술을 결합한 '피지컬에이아이 자율주행 실험실' 구축 프로젝트를 추진 중이다. 해당 프로젝트는 실험 설계부터 데이터 생성, 분석, 해석까지 전 과정을 자동화·지능화하는 차세대 연구 인프라로, 글로벌 제약·바이오 산업의 생산성과 정확도를 획기적으로 향상시킬 것으로 기대된다.
특히 이번 방문은 단순한 기술 점검을 넘어, 실제 운영 환경에서 축적된 오믹스에이아이의 실사용 피드백을 기반으로 Revvity 장비의 고도화 방향을 논의하고, 양사의 기술적 시너지를 극대화하기 위한 중장기 로드맵을 수립하는 데 초점이 맞춰졌다.
신동명 오믹스에이아이 대표는 "이번 협력은 단순한 장비 공급을 넘어, AI와 자동화 기술이 결합된 '완전한 자율형 실험 환경'을 현실화하는 중요한 이정표"라며 "글로벌 파트너인 Revvity와 함께 차세대 생명과학 연구의 표준을 새롭게 정의해 나가겠다"고 밝혔다.
Revvity 측도 이번 협력의 전략적 중요성을 강조했다. Antoniette Violo는 "오믹스에이아이와의 협력은 AI 기반 실험 자동화의 미래를 가속화하는 핵심 프로젝트"라며 "현장에서 얻은 피드백을 통해 기술을 더욱 진화시키고, 글로벌 시장에서 혁신적인 솔루션을 제공할 것"이라고 전했다.
한편, 오믹스에이아이는 단백질 데이터 기반 AI 플랫폼과 셀프드라이빙 랩(Self-driving Lab) 기술을 중심으로 글로벌 바이오 데이터 인프라 기업으로의 도약을 추진하고 있다. 이번 Revvity와의 협력 강화는 아시아를 넘어 글로벌 시장에서 기술 리더십을 확고히 하는 계기가 될 것으로 평가된다.
nylee54@newspim.com