문체부, 23일 '책 읽는 대한민국' 선포…문소리·정세랑·가을 등 동참

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 23일 코엑스 별마당도서관에서 '2026 책 읽는 대한민국' 캠페인 출범을 선언한다.
- 문소리·고명환 등 유명인사와 국무위원이 동반자로 참여해 선포식 강연·북토크·공연을 펼친다.
- 연중 전국 서점 프로그램·직장 독서 문화·온라인 챌린지로 AI 시대 독서 문화를 확산한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 23일 서울 코엑스 별마당도서관에서 대국민 독서 캠페인 '2026 책 읽는 대한민국'의 공식 출범을 선언한다. AI 시대 국민의 사고력을 키우고 일상 속 독서 문화를 확산하는 것이 목표다.
문체부는 한국출판문화산업진흥원, 책읽는사회문화재단과 함께 23일 오후 4시 별마당도서관에서 캠페인 선포식을 연다.
이번 캠페인에서 각계 유명 인사들의 참여한다. 배우 문소리, 배우 겸 작가 고명환, 소설가 김금희·정세랑, 작가 이슬아·요조, 그룹 아이브(IVE) 멤버 가을이 '캠페인 동반자'로 합류해 올 한 해 다양한 독서 관련 활동을 펼친다. 국무위원들도 동반자로 참여할 예정이다.
선포식은 1·2부로 나뉘어 진행된다. 오후 4시 시작되는 1부에서는 문학평론가 나민애 교수가 '책을 통해 세상을 바라보는 법'을 주제로 강연한다.
오후 5시 30분 2부 본행사는 고명환의 진행으로 막을 올린다. 천선란 작가의 소설을 원작으로 한 뮤지컬 '천 개의 파랑' 공연이 먼저 무대에 오르고, 이어 최 장관과 정세랑, 요조, 가을이 서로의 독서 취향을 나누는 '북토크'가 이어진다. 대국민 공모로 선정된 캠페인 공식 표어 발표와 '책 증정식'도 함께 진행된다.
선포식 기간(23~26일)에는 별마당도서관 인근에 반짝 부스도 운영한다. 독서 성향 분석, 나만의 열쇠고리·책갈피 만들기, 현재 감정에 맞는 책 속 문장을 출력해 주는 '문장 자판기' 등 체험 행사가 마련된다. 책 교환소와 독서 다짐을 적는 사진존도 운영할 예정이다.
선포식 이후에도 연중 프로그램이 이어진다. 5월부터 전국 지역서점 200곳에서 전 생애주기 맞춤형 독서 프로그램을 운영하고, 4월 말부터는 전국 140개 서점에서 심야 책방을 연다. 6월부터는 매월 첫 수요일(문화요일)에 전자책·오디오북 무료 열람 서비스 '온책방'도 제공한다.
직장 내 독서 문화 조성도 추진한다. 독서경영 우수 직장을 대상으로 직장문고 신설과 온라인 전자책 구독을 후원하고, '우리 회사 독서 문화' 콘텐츠 공모전도 진행한다.
온라인에서는 단계별 독서 임무를 수행하는 '책력 인증'과 전국 독서 명소를 방문하는 '책크인' 챌린지를 캠페인 공식 인스타그램 등에서 운영한다.
최휘영 장관은 "국민들이 일상에서 책을 더 가까이하고 함께 읽는 즐거움을 발견하기를 희망한다"며 "AI 시대에 인문 강국의 토대를 강화하고 책 읽는 즐거움이 생각하는 힘으로 이어질 수 있도록 독서 문화 확산에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com