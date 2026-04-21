부산시, '제4차 해양산업육성 종합계획' 추진…5년간 6조7469억 투자

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7대 분야 22개 전략 시너지 창출

친환경 산업 생태계 조성·인력 양성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해양산업 전반의 구조 혁신과 경쟁력 강화를 담은 중장기 육성계획을 마련했다.

시는 '글로벌 해양 허브도시 부산'을 비전으로 한 '제4차 해양산업육성 종합계획(2026~2030)'을 수립하고 본격 추진에 나선다고 21일 밝혔다.

부산시가 '혁신의 파동이 물결치는 글로벌 해양 허브도시, 부산'을 비전으로 하는 제4차 부산광역시 해양산업육성 종합계획(2026~2030)」을 수립해 본격 추진한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

이번 계획은 관련 조례에 따른 법정 계획으로, 향후 5년간 해양산업 정책의 방향과 실행 전략을 담은 중장기 로드맵이다.

해양수산부 부산 이전이라는 정책 환경 변화에 대응해 산업 구조 고도화와 기능 재편을 동시에 추진하는 데 초점을 맞췄다. 행정과 산업, 금융, 사법, 인프라를 연계해 도시 전반의 해양 기능을 통합하고 글로벌 경쟁 기반을 강화한다는 구상이다.

시는 계획의 핵심 가치로 지속가능성, 디지털 혁신, 글로벌 경쟁력 강화를 제시했다. 북극항로 시대 대비와 친환경·저탄소 산업 생태계 조성을 통해 지속가능한 성장 기반을 마련하고, 디지털 전환을 통해 해양산업 전반의 생산성과 경쟁력을 끌어올릴 방침이다. 국제 협력과 네트워크 확대를 통해 글로벌 시장 대응력을 높인다는 전략이다.

이를 위해 시는 7대 분야, 22개 추진전략, 48개 과제를 단계적으로 추진한다. 총 6조7469억 원을 투입해 해운·항만물류, 해양금융, 해양환경·안전, 수산, 해양과학기술, 조선·해양플랜트, 해양관광·레저·스포츠 등 핵심 산업을 집중 육성한다.

주요 사업으로는 글로벌 해운기업 본사 유치, 친환경 대형 수리조선단지 조성, 해양금융 전문 인력 양성, 국가해양생태공원 조성, 스마트 양식 기반 구축, 해양과학기술 협력센터 운영, 조선·방산 MRO 클러스터 조성, 마리나 거점화 등이 포함됐다. 각 분야는 상호 연계해 산업 전반의 시너지 창출을 유도할 계획이다.

시는 이번 계획을 통해 해양산업을 단일 산업에서 벗어나 행정·금융·사법 기능이 결합된 복합 산업 구조로 전환하고, 도시 경쟁력을 한 단계 끌어올린다는 목표다.

박형준 부산시장은 "부산은 해양수도권의 중심 도시로서 충분한 잠재력을 갖추고 있다"며 "종합계획을 기반으로 산업 혁신과 고도화를 추진해 글로벌 해양 허브도시 위상을 강화하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com