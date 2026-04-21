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2026.04.21 (화)
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[금/유가] 美-이란 휴전 붕괴 불안감에 유가 6% 급등…금값 하락

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  • 미국 이란 긴장 고조에 20일 국제유가가 급등했다.
  • WTI 89.61달러, 브렌트유 95.48달러로 각각 6.87%, 5.64% 상승했다.
  • 금값은 달러 강세 여파로 1% 하락한 온스당 4828.8달러에 마감했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

달러, 장중 약 1주일 최고치까지 상승
호르무즈 해협 여전히 봉쇄 상황
미 뉴욕타임스 "이란 대표단, 화요일에 파키스탄으로 출발할 예정"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란 간 평화회담을 둘러싼 불확실성이 커지는 가운데, 호르무즈 해협 주변에서 폭력 사태가 재점화되면서 20일(현지시각) 국제유가가 급등했다. 금값은 달러 강세 여파로 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 5.76달러(6.87%) 상승한 89.61달러로 거래를 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 배럴당 5.10달러(5.64%) 오른 95.48달러에 마감했다.

두 원유 선물 가격은 지난 금요일 이란이 "휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 통행이 개방돼 있다"고 밝히면서 9% 급락했으며, 이는 4월 18일 이후 최대 일일 하락폭이었다.

하지만 주말 동안 미국이 봉쇄를 뚫으려 했던 이란 화물선을 나포했고, 이란은 이에 대한 보복을 경고하면서 적대 행위가 재개될 수 있다는 우려가 커졌다.

미즈호의 에너지 선물 담당 디렉터인 밥 야거는 "지난 금요일에 형성됐던 호의적인 분위기는 완전히 사라졌다"고 말했다.

이번 주 후반 만료될 예정인 2주 휴전이 유지될지 불확실한 가운데, 재점화된 충돌은 파키스탄에서 열릴 수 있는 미국과 이란 간 2차 회담 전망에도 의문을 던지고 있다.

다만 현재로서 양측은 21일 파키스탄 이슬라마바드에서 2차 협상을 벌일 것으로 관측되고 있다.

이란은 자신들의 양보 제스처에도 불구하고 도널드 트럼프 미국 행정부가 오만만 해역에서의 봉쇄를 풀지 않자 '해협 재봉쇄'라는 강경 자세로 돌아갔으나 회담을 하루 앞둔 이날 대표단 파견 뜻을 밝혔다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 협상에 정통한 이란의 고위 당국자 2명을 인용해 "이란 대표단이 미국과의 협상을 위해 화요일 파키스탄으로 이동할 계획"이라고 말했다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 오만에 정박 중인 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 호르무즈 해협 봉쇄 여전

세계 석유 및 액화가스 공급량의 약 5분의 1을 처리하는 호르무즈 해협의 선박 통행은 이날도 사실상 멈춘 상태였다. 선박 데이터에 따르면 최근 12시간 동안 해협을 통과한 항해는 단 3건뿐이었다.

트라두의 시장 애널리스트 니코스 차부라스는 휴전 시한이 임박한 점과 합의 가능성에 대한 불확실성을 언급하며 "해협은 이중 봉쇄 상태에 놓여 있다"고 말했다.

그는 "이런 요인들은 유가를 더 끌어올릴 수 있으며, 설령 해결책이 마련되더라도 공급이 하루아침에 회복되기는 어렵기 때문에 가격이 전쟁 이전 수준으로 돌아가기는 쉽지 않을 것"이라고 덧붙였다.

K플러 데이터에 따르면 지난 토요일에는 석유, 액화석유가스(LPG), 금속, 비료 등을 실은 선박 20척 이상이 해협을 통과했다. 이는 3월 1일 이후 해당 수로를 통과한 선박 수 중 가장 많은 수준이었다.

◆ 금, 달러 및 유가 강세 여파로 하락

금 가격은 장중 1주일 최저치로 떨어졌다가 소폭 회복했다. 이는 미국이 이란 화물선을 장악한 데 대해 이란이 보복을 경고하면서 달러와 유가가 상승한 영향이다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월 인도분 금 선물은 1% 하락한 온스당 4,828.8달러에 마감했다. 금 현물 가격은 장중 4월 13일 이후 최저치를 기록한 뒤 한국시간 기준 21일 오전 2시 32분 온스당 4,810.26달러로 0.4% 하락했다.

달러지수는 미국과 이란 간 긴장이 다시 고조되면서 평화 합의 가능성에 대한 시장 불확실성이 커진 가운데, 장중 1주일 최고치까지 올랐다가 상승폭을 일부 반납했다.

시티 인덱스 및 포렉스닷컴의 시장 애널리스트 파와드 라자크자다는 "중동 상황이 분명히 다시 격화되고 있다"며 "유가가 다시 급등할 위험이 커지면서 달러와 국채 금리가 상승할 수 있어, 금 전망은 다소 하방으로 기울게 됐다"고 말했다.

키트코 메탈스의 수석 애널리스트 짐 와이코프는 보고서에서 "오늘 금 트레이더들은 달러 강세와 국채 금리 상승이라는 약세 요인을 선택하고 있다"며 "기술적으로 6월물 금 선물 강세론자들의 다음 상방 목표는 5,000달러라는 강한 저항선 위에서 종가를 형성하는 것"이라고 말했다.

kwonjiun@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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