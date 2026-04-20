국가유산청, 3D 스캐너 투입 전국 158곳 집중 안전점검…숭례문·남한산성 포함

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국가유산청이 20일부터 6월 19일까지 두 달간 전국 국가유산 포함 158개소를 대상으로 '국가유산 집중안전점검'을 실시한다.

국가유산청은 전국 158곳의 문화 유산을 집중 안전점검한다고 밝혔다. 숭례문은 지난 2008년 화재가 난 적이 있다. [사진= 뉴스핌 DB]

이번 점검은 범부처 합동으로 추진하는 '대한민국 안전대(大)전환' 활동의 일환으로, 서울 숭례문(국보), 남한산성(사적), 원주 반계리 은행나무(천연기념물) 등 전국의 주요 국가유산이 대상에 포함된다.

점검은 행정안전부 지침에 따라 국가유산청, 지방자치단체, 공사·공단 등 관계기관, 민간전문가가 참여하는 민관합동 방식으로 진행되며, 풍수해 대비 특별 안전점검과도 연계해 추진된다.

올해는 점검 범위가 대폭 확대됐다. 국가지정·등록유산에 더해 국가유산청 소관 박물관·전시관, 청사시설, 국가유산 수리·발굴현장까지 점검 대상에 포함했다. 특히 국립문화유산연구원과 협업체계를 새로 구축하고, 3차원(3D) 스캐너 등 비파괴 정밀 계측장비를 활용한 과학적 점검을 처음 도입해 대상별 맞춤 조치방안을 마련할 방침이다.

주요 점검 내용은 ▲여름철 풍수해 대비 국가유산과 주변시설 안전상태 ▲소화기·소화전 등 소방설비와 CCTV 등 방범설비 작동 여부 ▲전기·가스 시설 안전상태 ▲현장별 재난대응 매뉴얼 마련 여부 등이다.

국가유산청은 "이번 집중안전점검으로 위험요인을 사전에 발굴·제거해 국가유산의 가치를 지키고, 국민이 안전하게 향유할 수 있는 환경을 마련하겠다"고 밝혔다. 아울러 기후변화와 각종 재해로부터 국가유산을 안전하게 보존·관리하기 위한 재난안전정책 고도화도 지속 추진할 계획이다.

fineview@newspim.com