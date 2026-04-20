대전 황사 '관심' 발령…20일 밤 본격 영향

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시에 황사 유입이 본격화되면서 위기경보 '관심' 단계가 발령됐다.

대전시는 20일 오후 5시 기준 황사 유입 영향으로 위기경보 '관심' 단계를 발령했다고 밝혔다.

[캡처=환경위성센터 홈페이지] 20일 오후 3시 기준 국립환경과학원 환경위성의 지상 미세먼지(PM10) 추정 농도. 붉은 부분이 고농도 황사 영향권이다.

이번 황사는 지난 19일 고비사막과 내몽골고원에서 발원했으며 20일 밤부터 대전 지역에 본격적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

황사 위기경보 '관심' 단계는 다음날 PM-10(지름 10㎛ 이하 미세먼지) 시간당 평균 농도가 150㎍/㎥를 초과할 것으로 예보될 때 발령된다.

대전시는 황사로 인한 피해를 줄이기 위해 시민들에게 국민행동 요령 숙지와 실천을 당부했다.

가정에서는 창문을 닫고 가급적 외출을 자제해야 하며 외출 시에는 보호안경과 마스크를 착용하는 것이 권고된다. 또한 황사에 노출된 농수산물은 충분히 세척 후 섭취해야 한다.

어린이집과 학교는 실외활동을 자제하거나 수업 단축, 휴업 등을 검토해야 하며 비닐하우스와 온실, 축사는 외부 공기 유입을 최소화하도록 관리해야 한다.

강인복 대전시 대기환경과장은 "황사 피해를 최소화하기 위해 기상 예보를 수시로 확인하고 외출을 최대한 자제하는 등 개인 위생 관리에 각별히 신경 써야 한다"고 말했다.

nn0416@newspim.com