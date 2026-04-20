'고농도 황사' 한반도 유입...내일도 미세먼지 '매우나쁨'

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 20일 오후 전국에 고농도 황사가 유입됐다. 황사는 하루 뒤인 21일에도 이어지며 미세먼지는 '매우나쁨' 보일 전망이다.

기상청에 따르면 고비사막과 내몽골고원 등에서 지난 18일 발원한 황사가 유입되며 전국 미세먼지 농도는 '매우나쁨' 수준을 보이고 있다. 미세먼지와 초미세먼지(PM2.5) 모두 높겠다.

[캡처=환경위성센터 홈페이지] 20일 오후 3시 기준 국립환경과학원 환경위성의 지상 미세먼지(PM10) 추정 농도. 붉은 부분이 고농도 황사 영향권이다.

국립환경과학원 대기질통합예보센터도 이날 정오 이후 몽골 남부와 중국 북부에서 발원한 황사가 북서풍을 타고 서해를 거쳐 한반도로 유입된다고 예상했다.

'매우나쁨'은 미세먼지 4단계 예보 등급 중 최고 단계이다. 호흡기·심혈관계 질환자와 어린이, 노인 등 민감군은 가급적 외출을 자제하고 실내 활동을 유지해야 한다.

또 차가운 북서풍 유입되며 기온까지 크게 떨어지겠다. 21일 아침 최저기온은 2~11도, 낮 최고기온은 16~22도로 전망된다. 강원 남부 산지와 충남, 전북 일부 지역은 한파주의보가 발효됐다.

calebcao@newspim.com