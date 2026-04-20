하츠투하츠 '스타일', 스포티파이 1억 스트리밍…통산 2번째

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM)엔터테인먼트 그룹 하츠투하츠가 '스타일(STYLE)'로 스포티파이 1억 스트리밍 곡을 추가했다.

20일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 하츠투하츠 싱글 '스타일'이 지난 18일 기준 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트리밍 1억회를 돌파했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 하츠투하츠. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.04.20 alice09@newspim.com

앞서 이들은 데뷔곡 '더 체이스(The Chase)'를 통해 2025년 데뷔한 K팝 걸그룹 중 최초로 스포티파이 1억 스트리밍을 달성한 바 있다.

지난해 6월 공개된 '스타일'은 무심한 듯 확고한 스타일을 가진 상대를 향한 호기심을 담은 발랄한 매력의 업템포 댄스 곡이며, 멤버 이안이 '같이 걷자 난 다 궁금해'라는 파트에 맞춰 선보인 골반을 활용한 안무로 일명 '이안 행진곡' 챌린지 열풍을 일으켜 큰 사랑을 받았다.

하츠투하츠는 싱글 '루드(RUDE!)'로 뜨거운 인기를 얻는 중이며, 오는 25일 마카오 갤럭시 아레나에서 열리는 '웨이보 인터내셔널 엔터테인먼트 어워즈'와 5월 8일 일본 치바현 마쿠하리 멧세에서 개최되는 '케이콘 재팬 2026(KCON JAPAN 2026)'에 출연한다.

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