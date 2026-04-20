[종합] 종합특검, 검·경 '도이치·통일교' 수사무마 동시 압수수색…'尹 2차 계엄 의혹'도 수사

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대검·경찰청 등 4곳 압수수색…도이치·통일교 수사무마 겨냥

'윤핵관 넘어 윗선'…윤 전 대통령 부부 개입 여부 수사 전망

해경 내란 가담·방첩사 블랙리스트·2차 계엄까지 전방위 수사

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 20일 검찰과 경찰을 동시에 압수수색했다. 도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹으로 대검찰청을, 통일교 해외 원정도박 수사 무마 의혹으로 경찰청 등을 각각 겨냥했다.

김지미 특별검사보(특검보)는 이날 오후 경기 과천시에서 정례브리핑을 열고 "김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹과 관련해 당시 검찰 수사팀의 메신저 로그 기록과 형사사법정보시스템(KICS·킥스) 등 내역을 확인하기 위해 대검찰청을 압수수색하고 있다"고 밝혔다.

2차 종합특별검사팀이 20일 검찰과 경찰을 동시에 압수수색했다. 사진은 경찰청사 [사진=뉴스핌DB]

이어 "이날 오전 시작된 경찰청, 강원경찰청, 춘천경찰서 압수수색은 통일교 해외도박 수사 무마와 관련해 경찰 수집 첩보가 어떻게 외부로 유출됐는지 확인하기 위한 과정"이라고 덧붙였다.

통일교 수사 무마 의혹은 경찰이 2022년 한학자 총재 등 통일교 간부들이 600억원 규모의 해외 원정도박을 했다는 첩보를 입수했으나 이를 제대로 수사하지 않고 정치권에 유출해 수사를 무마시켰다는 내용이다.

당시 통일교 핵심 간부의 사건 관련 녹음 파일에는 경찰 수사를 소위 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)이 알려줬다는 취지의 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

김건희 특검(민중기 특별검사)은 지난해 경찰 수사 정보를 전해 듣고 관련 증거를 인멸한 혐의로 권성동 국민의힘 의원, 한 총재를 모두 구속 상태로 재판에 넘겼지만 경찰 관계자에 대한 조사는 마무리하지 못했다.

종합특검은 이 과정에 '윤핵관'보다 윗선인 윤 전 대통령 부부가 개입했는지 들여다보는 것으로 알려졌다.

사진은 김 특검보가 지난 2일 브리핑하는 모습. [사진=뉴스핌DB]

김 특검보는 이날 "지난주 피의자 3명과 참고인 50여 명에 대한 소환조사를 진행했다"며 주요 수사 현황을 전했다.

그는 "내란 부화수행 혐의로 해경 본청과 피의자 안성식 전 해양경찰청 기획조정관의 관사와 주거지를 압수수색했고, 현재는 압수물을 분석하고 있다"며 해경의 '내란 가담' 혐의를 수사 중이라고 밝혔다.

종합특검은 '방첩사 블랙리스트 의혹 사건'에 대해서도 "피해자 중심의 조사를 진행 중"이라고 말했다. 해당 의혹은 국군방첩사령부가 당시 야권 인사와 친분이 있는 군 관계자들을 따로 분류해 관리했다는 내용이다.

종합특검은 양평 고속도로 특혜 의혹, 관저 이전 특혜 의혹과 관련해서도 소환조사를 이어가고 있다고 전했다.

한편 종합특검은 12·3 비상계엄 해제 요구 결의안 통과 이후, 이른바 '2차 계엄' 모의 의혹에 대한 수사에도 착수했다.

이날 법조계에 따르면 종합특검은 최근 전·현직 합동참모본부 관계자를 조사해 '국회의 계엄 해제 요구 결의안 의결 뒤, 계엄 해제 국무회의 의결 전 합참에 추가 병력 투입 요청이 있었다'는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

특검팀은 확보한 진술을 토대로 국회가 지난 2024년 12월 4일 계엄 해제 요구 결의안을 가결한 뒤에도 윤 전 대통령이 2차 계엄을 모의했는지 살필 방침이다.

종합특검은 이와 관련해 김명수 당시 합참의장 등 합참 지휘부의 가담 및 방조 의혹도 들여다볼 전망이다.

사진은 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌 DB]

yek105@newspim.com