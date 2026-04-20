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2026.04.21 (화)
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[종합] 종합특검, 검·경 '도이치·통일교' 수사무마 동시 압수수색…'尹 2차 계엄 의혹'도 수사

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  • 2차 종합특별검사팀이 20일 검찰과 경찰을 압수수색했다.
  • 도이치모터스 주가조작과 통일교 해외도박 수사 무마 의혹을 수사한다.
  • 내란·방첩사·2차 계엄 모의 등 추가 혐의도 조사한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대검·경찰청 등 4곳 압수수색…도이치·통일교 수사무마 겨냥
'윤핵관 넘어 윗선'…윤 전 대통령 부부 개입 여부 수사 전망
해경 내란 가담·방첩사 블랙리스트·2차 계엄까지 전방위 수사

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 20일 검찰과 경찰을 동시에 압수수색했다. 도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹으로 대검찰청을, 통일교 해외 원정도박 수사 무마 의혹으로 경찰청 등을 각각 겨냥했다.

김지미 특별검사보(특검보)는 이날 오후 경기 과천시에서 정례브리핑을 열고 "김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹과 관련해 당시 검찰 수사팀의 메신저 로그 기록과 형사사법정보시스템(KICS·킥스) 등 내역을 확인하기 위해 대검찰청을 압수수색하고 있다"고 밝혔다.

2차 종합특별검사팀이 20일 검찰과 경찰을 동시에 압수수색했다. 사진은 경찰청사 [사진=뉴스핌DB]

이어 "이날 오전 시작된 경찰청, 강원경찰청, 춘천경찰서 압수수색은 통일교 해외도박 수사 무마와 관련해 경찰 수집 첩보가 어떻게 외부로 유출됐는지 확인하기 위한 과정"이라고 덧붙였다. 

통일교 수사 무마 의혹은 경찰이 2022년 한학자 총재 등 통일교 간부들이 600억원 규모의 해외 원정도박을 했다는 첩보를 입수했으나 이를 제대로 수사하지 않고 정치권에 유출해 수사를 무마시켰다는 내용이다. 

당시 통일교 핵심 간부의 사건 관련 녹음 파일에는 경찰 수사를 소위 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)이 알려줬다는 취지의 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 

김건희 특검(민중기 특별검사)은 지난해 경찰 수사 정보를 전해 듣고 관련 증거를 인멸한 혐의로 권성동 국민의힘 의원, 한 총재를 모두 구속 상태로 재판에 넘겼지만 경찰 관계자에 대한 조사는 마무리하지 못했다.

종합특검은 이 과정에 '윤핵관'보다 윗선인 윤 전 대통령 부부가 개입했는지 들여다보는 것으로 알려졌다. 

사진은 김 특검보가 지난 2일 브리핑하는 모습. [사진=뉴스핌DB]

김 특검보는 이날 "지난주 피의자 3명과 참고인 50여 명에 대한 소환조사를 진행했다"며 주요 수사 현황을 전했다.

그는 "내란 부화수행 혐의로 해경 본청과 피의자 안성식 전 해양경찰청 기획조정관의 관사와 주거지를 압수수색했고, 현재는 압수물을 분석하고 있다"며 해경의 '내란 가담' 혐의를 수사 중이라고 밝혔다.

종합특검은 '방첩사 블랙리스트 의혹 사건'에 대해서도 "피해자 중심의 조사를 진행 중"이라고 말했다. 해당 의혹은 국군방첩사령부가 당시 야권 인사와 친분이 있는 군 관계자들을 따로 분류해 관리했다는 내용이다.

종합특검은 양평 고속도로 특혜 의혹, 관저 이전 특혜 의혹과 관련해서도 소환조사를 이어가고 있다고 전했다. 

한편 종합특검은 12·3 비상계엄 해제 요구 결의안 통과 이후, 이른바 '2차 계엄' 모의 의혹에 대한 수사에도 착수했다. 

이날 법조계에 따르면 종합특검은 최근 전·현직 합동참모본부 관계자를 조사해 '국회의 계엄 해제 요구 결의안 의결 뒤, 계엄 해제 국무회의 의결 전 합참에 추가 병력 투입 요청이 있었다'는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

특검팀은 확보한 진술을 토대로 국회가 지난 2024년 12월 4일 계엄 해제 요구 결의안을 가결한 뒤에도 윤 전 대통령이 2차 계엄을 모의했는지 살필 방침이다.

종합특검은 이와 관련해 김명수 당시 합참의장 등 합참 지휘부의 가담 및 방조 의혹도 들여다볼 전망이다.

사진은 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌 DB]

yek105@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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