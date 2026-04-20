안성시, 코로나19 고위험군 접종 6월말까지 2개월 연장

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 질병관리청 방침에 따라 당초 4월 30일 종료 예정이던 2025-2026절기 코로나19 예방접종 기간을 6월 30일까지 2개월 연장한다.

이번 연장은 여름철 코로나19 재유행 가능성에 선제 대응하고, 안성시 고위험군 접종률(49.04%)을 높이기 위한 조치다.

안성시청 청사[사진=안성시]

접종 권고 대상은 65세 이상 어르신, 생후 6개월 이상 면역저하자, 감염취약시설(요양병원·생활시설 등) 입원·입소자로, 면역저하자는 해당 절기 백신 접종 여부와 관계없이 5월 1일부터 의료진 상담 후 추가 접종이 가능하다.

반면 어린이·임신부·65세 이상 어르신 대상 인플루엔자 국가 예방접종은 4월 30일 종료된다.

접종은 별도 예약 없이 신분증 지참 시 관내 지정 위탁의료기관에서 가능하다.

보건소 관계자는 "여름철 유행 가능성을 배제할 수 없어 고위험군의 적극적인 접종 참여를 바란다"며 "인플루엔자 접종도 4월 말까지 마무리해 달라"고 당부했다.

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