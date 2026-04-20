"날벼락"…중대선거구 도입에 민주당 광주시당 경선 '혼선'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이영훈·김동훈 후보 등 당혹감 내비쳐

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당 광주시의원 경선을 앞두고 중대선거구 도입에 따른 후보자들의 반발 목소리가 터져 나왔다.

20일 정치권에 따르면 민주당 광주시당은 최근 중대선거구를 도입하는 공직선거법 개정에 따라 경선 방식을 조정했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = (왼쪽부터) 강혜경·이영훈·김동호 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보가 20일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 중대선거구 도입 관련해 입장을 밝히고 있다. 2026.04.20 bless4ya@newspim.com

경선은 오는 21~22일 양일간 기존과 동일한 선거구 20곳에서 치러지고 일부 선거구를 통합한 중대선거구 4곳에서 추가 후보를 선출하기 위한 '패자부활전' 성격의 2차전이 펼쳐진다.

중대선거구는 ▲남구 제1▲북구 제2▲광산구 제3▲북구 제1 등이며 각각 1명씩 추가 공천한다. 권리당원 100% ARS 투표 방식이다.

공천 후보는 비례대표까지 포함하면 기존 23명(지역구 20명·비례대표 3명)에서 28명(지역구 24명·비례대표 4명)으로 늘어날 전망이다.

이 같은 경선 방식에 대해 여러 후보는 당혹감을 감추지 못하고 있다. 이영훈 더불어민주당 전남광주특별시의원 경선 후보는 이날 기자회견을 열고 "국회 정개 특위에서 깜깜이로 결정해서 날벼락을 맞은 기분이다"고 토로했다.

이 후보는 당내 경선에서 광산구 제3선거구(첨단1·2동)에 도전장을 내민 상태다. 그러나 6·3 지방선거에는 중대선거구로 조정된 제3선거구(비아동, 첨단1·2동, 하남동, 임곡동, 수완동)에서 다른 경쟁자와 맞붙어야 한다.

이 후보는 "갑자기 넓어진 지역구에서 주민을 위한 일을 제대로 할 수 있을지 답답하다"며 "그동안 선거운동도 소선거구에 맞춰서 해 온 만큼 당황스럽다"고 지적했다.

김동호 후보도 "인구 비례로 따지면 광산 제3과 제4를 합치는 중대선거구로 예상했는데 제3과 제5를 합치고 여기에 제4에 해당하는 비아동이 편입됐다"고 설명했다.

그러면서 "광산구의원 라선거구는 비아동·신가동·신창동인데 반해 시의원 지역구인 제4선거구는 신가동·신창동으로 오히려 범위가 줄어 완전히 거꾸로 됐다"고 덧붙였다.

그는 "라선거구 구의원이 다음 선거에서 제4선거구 광역의원으로 나선다고 하면 과연 비아동을 신경이나 쓰겠느냐"며 "이번 선거구 획정이 과연 시민을 위한 것인지 모르겠다"고 따졌다.

이번 선거법 개정이 오는 7월 1일 출범하는 전남광주통합특별시의회의 '지역 균형'을 안배와는 동떨어져 있다는 지적도 나왔다. 광주지역 시의원은 28명(지역구 24명·비례대표 4명)으로 전남지역 시의원은 63명(지역구 55명·비례대표 8명)으로 늘어날 예정으로 의회 구성이 한쪽으로 쏠려있다는 것이다.

이종욱 진보당 통합특별시장 후보는 같은 장소에서 기자회견을 열고 "인구 불비례성, 등가성 원칙에 반한다"며 "의원 정수에 대한 조정이 반드시 필요하다는 시민사회와 진보당의 요구가 전혀 반영되지 않았다"고 평가했다.

bless4ya@newspim.com