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"이엔셀, 빅파마 CAR-T 투자 핵심 수혜주" - 그로쓰리서치

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  • 그로쓰리서치는 20일 이엔셀이 삼성서울병원 GMP 인프라를 바탕으로 글로벌 빅파마의 한국 내 CGT 임상 핵심 수혜주로 부각될 것으로 분석했다.
  • 이엔셀은 세포 채취부터 제조·투여까지 동선을 최소화할 수 있으며 국내 유일하게 세포와 바이러스를 동시에 생산할 수 있는 경쟁력을 보유했다.
  • 빅파마와 바이오텍 입장에서 다양한 CGT 모달리티에 유연하게 대응할 수 있는 이엔셀을 선택할 유인이 크다고 평가했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 그로쓰리서치는 20일 이엔셀에 대해 삼성서울병원 GMP인프라가 만드는 경쟁구조적 우위를 바탕으로 글로벌 빅파마들이 한국 내 CGT 관련 글로벌 임상을 강화하는 흐름에서 동사가 핵심 수혜주로 부각할 것으로 기대된다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

그로쓰리서치는 "CGT는 살아있는 세포를 다루는 특성상 현지 생산이 사실상 필수적이며, 특히 환자본인의 세포를 추출해 재투여하는 CAR-T 같은 자가치료제는 운송 중 세포손상 위험으로 인해 병원 인근 제조가 요구된다"며 "동사는 삼성서울병원 내 제1 GMP시설을 보유해 세포 채취부터 제조·투여까지 동선을 최소화할 수 있으며, 이는 임상성공률을 높이는 구조적 경쟁 우위로 작용해 빅파마의 한국 CGT 임상 파트너로 선택될 가능성이 높을 것으로 전망된다"고 설명했다.

이어 "동사는 국내에서 세포와 바이러스를 동시에 생산할 수 있는 GMP 인프라를 유일하게 보유하고 있다는 점도 중요한 경쟁력"이라며 "CGT는 세포치료제와 유전자치료제가 개발·공정·규제 대응 측면에서 서로 긴밀하게 얽혀있는 경우가 많아, 이를 분리해서 처리하기보다 원스톱으로 대응할 수 있는 역량이 요구된다"고 말했다.

이엔셀 로고. [사진=이엔셀]

또한 "빅파마 및 국내 CGT 관련 바이오텍 입장에서는 이를 한 곳에서 해결할 수 있는 동사를 선택할 유인이 크다"며 특히 이번 빅파마들의 한국투자가 상용화보다 임상 강화에 방점이 찍혀있는 만큼, 다양한 CGT 모달리티에 유연하게 대응할 수 있는 동사의 경쟁력이 한층 부각될 것으로 기대된다" 고 덧붙였다.

이엔셀은 2018년 설립되어 2024년 코스닥에 기술 성장기업으로 상장했다. 세포 및 유전자치료제(CGT)개발·GMP 최적화 기술을 바탕으로 첨단의약품 CDMO 서비스와 희귀·난치 근육질환 대상 차세대 세포·유전자 치료제 신약 개발 사업을 영위하고 있으며, 현재 매출의 100%가 CDMO 서비스에서 발생하는 순수CGT CDMO 기업이다. 특히 국내에서 유일하게 세포와 바이러스를 동시에 생산할 수 있는 GMP시설을 구축하고 있어, CGT 분야의 차별화된 인프라 경쟁력을 보유하고 있다. 

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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