이엔셀, MSAT에 AI 접목해 CGT CDMO 역량 고도화

AI 핵심 요약beta
- 이엔셀이 9일 스파이더코어와 협업해 AI 기반 CGT 스마트 생산 플랫폼 구축에 착수했다.
- CGT 제조·품질기술에 AI를 접목해 치료제 설계 최적화와 생산 공정 고도화를 연결한다.
- 세포 배양 기간 단축 경험을 AI와 결합해 수율 극대화와 비용 효율성을 높인다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이엔셀이 세포·유전자 치료제(CGT) 위탁개발생산(CDMO) 역량 강화를 위해 제조·품질기술(MSAT)에 인공지능(AI)을 접목한다.
9일 이엔셀은 지난 3월 카이스트(KAIST) 출신 AI 전문가들이 설립한 스파이더코어와 협업을 시작해 AI 기반 CGT 개발 및 스마트 생산 플랫폼 구축에 착수했다고 밝혔다.
이엔셀은 CGT 제조·품질 기술과 우수의약품제조관리기준(GMP) 생산 인프라에 AI를 접목해 치료제 후보 설계·최적화, 임상 성공률 예측, 생산 공정 고도화를 연결하는 통합 스마트 생산 체계를 구축하고 있다. MSAT는 고객사의 후보물질과 공정기술을 실제 GMP 생산 환경에 맞게 이전하고 대량생산에 적합한 형태로 최적화하는 핵심 기능이다.
이엔셀은 이미 자체 세포 배양 기술을 활용해 차세대 줄기세포치료제 'EN001'의 배양 기간을 기존 40일 이상에서 20일 수준으로 단축한 경험을 보유하고 있다. 이 같은 공정 운영 노하우를 AI 기반 최적화 기술과 결합해 세포 수율을 극대화하고 비용 효율성을 높인다는 방침이다.
유전자치료제 분야는 프로젝트당 원부자재 투입 비용이 수십억원에 이를 정도로 부담이 큰 만큼, AI 예측 모델링과 품질 데이터 기반 관리를 통해 초기 단계 실패 가능성을 낮추고 스케일업 효율을 높이는 것이 목표다.
이엔셀은 삼성서울병원 내 GMP 제1공장과 하남 GMP 제2·3공장, CGT R&D Center를 기반으로 생산·연구개발 인프라를 갖추고 있다. 글로벌 빅파마 및 국내 바이오텍 회사의 CAR-T 치료제 등 고난도 CDMO 사업도 수행해 왔다.
이엔셀 관계자는 "공정개발과 기술이전의 완성도가 고객사의 개발 속도와 성공 가능성을 좌우하는 산업인 만큼 AI 기술을 접목한 CDMO 역량 고도화를 통해 글로벌 CGT 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com