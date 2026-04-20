우미건설, 내달 고양 창릉 '우미린 그레니티' 분양...494가구 규모

AI 핵심 요약beta
- 우미건설이 20일 5월 고양 창릉지구에 '고양 창릉 우미린 그레니티'를 공급한다고 밝혔다.
- S-1블록 지하2층 지상29층 4개동 494가구 규모로 본청약을 진행한다.
- 남향 배치 커뮤니티시설과 LH 비스포크 옵션으로 설계하며 견본주택은 5월 개관한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 우미건설이 오는 5월 경기 고양 창릉 공공택지지구(이하 고양 창릉지구)에서 민간참여 공공분양 아파트인 '고양 창릉 우미린 그레니티'를 공급한다고 20일 밝혔다.
이 단지는 고양 창릉지구 S-1블록에 지하 2층에서 지상 29층, 4개 동, 전용면적 59·74·84㎡ 총 494가구 규모로 조성된다. 지난 2022년 7월 진행된 사전청약 당첨자 배정 물량을 제외한 잔여 세대에 대해 본청약이 진행된다.
사업지가 위치한 고양 창릉지구는 고양시 행신동, 원흥동, 화전동 일대 약 811만 9000㎡ 부지에 조성되는 3기 신도시다. 수용 규모는 총 3만 8000가구, 9만 2000여 명으로 계획됐다. 주거시설과 함께 창릉테크시티를 중심으로 한 미래산업 기업 유치 및 자족도시 개발이 예정돼 있다. 지난해 12월에는 기업 이전 부지 확보를 위한 공업용지가 신규 지정된 바 있다.
교통망으로는 단지 남측에 고양~은평선 신설역(2031년 예정)이 계획돼 있으며, 수도권광역급행철도(GTX) A노선 창릉역(2030년 예정) 부지가 인근에 있다. 평택파주고속도로 흥도 나들목(IC), 지하철 3호선 화정역, 자유로 등의 도로망이 가깝다.
단지는 화정동 및 행신동에 인접해 기존에 조성된 생활 기반 시설을 이용할 수 있다. 단지 바로 앞 남측에는 초등학교 부지가 계획돼 있으며, 인접한 곳에 유치원 부지도 마련돼 있다. 화정동 학원가와 고양시립화정도서관 등이 가깝고 롯데아울렛 고양점, 이케아, 롯데마트, 이마트 등 대형 상업시설이 인근에 위치한다. 주변 녹지로는 성사천, 가라산공원, 창릉천 등이 있다.
내부는 남향 위주의 단지 배치와 4베이(Bay) 판상형 맞통풍 구조로 설계됐다. 현관 및 복도 팬트리, 안방 드레스룸 등이 설치된다. 단지 지상 공간은 상가(근린생활시설)를 제외하고 차가 없는 형태로 조성되며, 커뮤니티 시설로는 피트니스 클럽, 실내 골프연습장, 작은도서관, 남녀 구분 독서실, 게스트하우스 등이 들어선다.
해당 단지는 한국토지주택공사(LH)의 '비스포크' 시범사업 대상지로 지정돼 입주자 맞춤형 옵션 설계가 적용된다. 앞서 사전청약 당첨자를 대상으로 진행된 가구 브랜드 및 디자인 선호도 조사 결과가 향후 유·무상 옵션에 반영될 예정이다.
견본주택은 고양시 덕양구 원흥동 일원에 마련되며 오는 5월 중 개관한다.
dosong@newspim.com