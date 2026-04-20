우미건설, 내달 고양 창릉 '우미린 그레니티' 분양...494가구 규모

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S-1블록 위치, 전용면적 59~84㎡

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 우미건설이 오는 5월 경기 고양 창릉 공공택지지구(이하 고양 창릉지구)에서 민간참여 공공분양 아파트인 '고양 창릉 우미린 그레니티'를 공급한다고 20일 밝혔다.

​이 단지는 고양 창릉지구 S-1블록에 지하 2층에서 지상 29층, 4개 동, 전용면적 59·74·84㎡ 총 494가구 규모로 조성된다. 지난 2022년 7월 진행된 사전청약 당첨자 배정 물량을 제외한 잔여 세대에 대해 본청약이 진행된다.

고양 창릉 우미린 그레니티 투시도 [사진=우미건설]

​사업지가 위치한 고양 창릉지구는 고양시 행신동, 원흥동, 화전동 일대 약 811만 9000㎡ 부지에 조성되는 3기 신도시다. 수용 규모는 총 3만 8000가구, 9만 2000여 명으로 계획됐다. 주거시설과 함께 창릉테크시티를 중심으로 한 미래산업 기업 유치 및 자족도시 개발이 예정돼 있다. 지난해 12월에는 기업 이전 부지 확보를 위한 공업용지가 신규 지정된 바 있다.

​교통망으로는 단지 남측에 고양~은평선 신설역(2031년 예정)이 계획돼 있으며, 수도권광역급행철도(GTX) A노선 창릉역(2030년 예정) 부지가 인근에 있다. 평택파주고속도로 흥도 나들목(IC), 지하철 3호선 화정역, 자유로 등의 도로망이 가깝다.

​단지는 화정동 및 행신동에 인접해 기존에 조성된 생활 기반 시설을 이용할 수 있다. 단지 바로 앞 남측에는 초등학교 부지가 계획돼 있으며, 인접한 곳에 유치원 부지도 마련돼 있다. 화정동 학원가와 고양시립화정도서관 등이 가깝고 롯데아울렛 고양점, 이케아, 롯데마트, 이마트 등 대형 상업시설이 인근에 위치한다. 주변 녹지로는 성사천, 가라산공원, 창릉천 등이 있다.

​내부는 남향 위주의 단지 배치와 4베이(Bay) 판상형 맞통풍 구조로 설계됐다. 현관 및 복도 팬트리, 안방 드레스룸 등이 설치된다. 단지 지상 공간은 상가(근린생활시설)를 제외하고 차가 없는 형태로 조성되며, 커뮤니티 시설로는 피트니스 클럽, 실내 골프연습장, 작은도서관, 남녀 구분 독서실, 게스트하우스 등이 들어선다.

​해당 단지는 한국토지주택공사(LH)의 '비스포크' 시범사업 대상지로 지정돼 입주자 맞춤형 옵션 설계가 적용된다. 앞서 사전청약 당첨자를 대상으로 진행된 가구 브랜드 및 디자인 선호도 조사 결과가 향후 유·무상 옵션에 반영될 예정이다.

​견본주택은 고양시 덕양구 원흥동 일원에 마련되며 오는 5월 중 개관한다.

dosong@newspim.com