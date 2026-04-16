우미건설, 주거형 오피스텔 '영통역 우미 린' 17일 분양

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영통 초역세권 주거형 오피스텔 분양 스타트

[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 주거형 오피스텔 '영통역 우미 린'이 오는 17일 견본주택을 개관하고 본격 분양에 돌입한다고 16일 밝혔다.

수원 영통역 우미 린 투시도.[사진=우미건설]

수원시 영통구 영통동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 5층~지상 29층 2개 동, 전용 76~119㎡ 총 305실 규모로 중대형 평형 위주로 구성된다.

청약 일정은 견본주택 개관 당일인 17일과 20일 이틀간 진행되며, 당첨자 발표는 23일, 정당 계약은 24일 하루에 걸쳐 이뤄진다.

주거형 오피스텔 특성상 만 19세 이상이면 청약통장 가입 기간·주택 보유 여부·거주지 제한 없이 1인 1건 청약 가능하며, 청약금은 300만원이다. 100% 추첨제 적용으로 2030세대도 공평한 기회를 얻고, 재당첨 제한·실거주 의무가 없다.

아파트 대비 LTV 최대 70% 대출과 자금조달계획서 제출 면제 등 자금 부담이 낮아 실수요자 선호도가 높다.

수인분당선 영통역 초역세권 입지로 강남·수도권 접근이 용이하며, 인덕원~동탄 복선전철(예정) 개통 시 더블역세권으로 업그레이드된다. GTX-C와의 연계도 수월하고, 광역버스·고속도로망이 뒷받침된다.

4베이 판상형과 타워형 2면 개방 구조를 적용해 공간 효율성을 높였으며 현관·케어 팬트리, 시스템 에어컨, 거실 아트월 등을 기본 제공한다.

분양 관계자는 "청약 가점 부담 없이 영통 완성형 인프라를 즉시 누릴 수 있는 만큼 치열한 경쟁이 예상된다"고 밝혔다.

견본주택은 용인시 기흥구 영덕동에 마련된다.

seraro@newspim.com