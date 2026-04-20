[모닝 리포트] "관망만이 답 아니다"…크레딧 시장, 선별적 캐리 전략 전환 시점

휴전·종전 협상 진행에 전쟁 리스크 프리미엄 소강

금융 변수 안정화 흐름 초우량채·카드채 캐리

LS증권 "전쟁 마무리되면 금융 변수 빠르게 안정화"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 이란 전쟁 리스크가 다소 소강 상태에 접어들면서 크레딧 채권 시장에서도 방어적 포지셔닝에서 선별적 캐리 전략으로의 전환을 검토할 시점이라는 분석이 나왔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.04.20 dedanhi@newspim.com

◆ 전쟁 리스크 프리미엄 완화…금융 변수 안정화

4월 8일 전격적인 휴전 협정 체결 이후 1·2차 종전 협상이 진행되면서, 유가·원달러 환율·국고금리 등 주요 금융 지표의 변동성이 눈에 띄게 줄어드는 모습이다. 레벨 역시 하향 안정화 흐름을 보이며 전쟁 관련 리스크 프리미엄이 일정 부분 해소되고 있다.

크레딧 시장에서는 3년물 신용 스프레드가 약보합세를 유지하는 가운데, 단기 우량물과 공사채·은행채 중심의 매수세가 확대되는 흐름이 이어지고 있다. LS증권은 이를 두고 "크레딧이 매크로 대비 후행하는 특성과 전쟁 지속 여부에 대한 불확실성 해소 지연 등을 감안하면, 여전히 리스크 회피 경향이 지속되는 국면"이라고 진단했다.

◆ WGBI 편입 효과·공급 둔화…수급 환경은 개선

국내 채권 수급 여건도 긍정적인 방향으로 변화하고 있다. 한국 국고채의 세계국채지수(WGBI) 편입을 계기로 향후 50~100조원 규모의 추가 자금 유입이 예상되는 가운데, 편입 개시 이후 2주간 6~8조원 수준의 외국인 순매수가 유입되며 금리 상단을 제약하는 요인으로 작용하고 있다.

회사채·여전채 등 크레딧물은 발행사들의 높은 조달비용 부담으로 공급이 다소 둔화된 상황이다. 충분한 금리 메리트에도 불구하고 전쟁 장기화 리스크가 잔존하면서 초우량물 위주의 선별 수요가 이어지고 있지만, 공급 둔화에 따른 수급 부담 완화는 크레딧 시장에 우호적 환경을 조성하고 있다.

비트코인과 코스피(KOSPI)가 단기 반등하는 등 위험선호가 일부 회복되고 있다는 점도 긍정적 신호로 꼽힌다.

◆ "관망보다 선별적 캐리 전략으로 전환할 때"

LS증권은 종전 협상 결렬이나 지연 등 전쟁 장기화의 꼬리 위험(Tail Risk)을 완전히 배제할 수는 없다고 전제하면서도, "전쟁이 단기간 내 마무리된다면 유가·환율 등 금융 변수는 시장 예상보다 빠르게 안정화될 수 있다"고 내다봤다. 이에 따라 3월 이후 전쟁 초·중반 국면에서 권고했던 방어적 포지셔닝의 전환을 검토할 시점이라는 판단이다.

구체적인 크레딧 채권 투자 매력도는 초우량채 > 카드채 > 회사채 > 캐피탈채 순으로 제시했다. 단기적으로는 AAA등급 채권과 카드채 중심의 캐리 전략을 우선시하고, 회사채 우량물은 선별적 분할 매수 전략을 권고했다.

반면 캐피탈채와 비우량물에 대해서는 보수적 접근을 유지했다. 기준금리 인하 기대감이 상당 부분 소진된 상황에서 2025년과 같은 레포펀드 기반의 공격적 수요를 기대하기 어렵다는 이유에서다. 석유화학 등 일부 업종과 하위 등급 채권의 경우 전쟁 리스크와 내수 부진 장기화 가능성으로 펀더멘털 손상 우려가 여전하다며 저가 매수보다 보수적 접근이 유효하다고 강조했다.

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