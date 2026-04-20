화성시 '외국인 무료진료사업' 본격 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

만세구보건소 1층 총 4회...4월 19일 외에 6월 21일, 8월 30일, 10월 18일

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 외국인 근로자와 다문화가정 주민의 의료 접근성을 높이고 건강 증진을 지원하기 위해 '2026년 외국인 무료진료사업'을 본격 추진한다고 20일 밝혔다.

화성시자원봉사자와 의료진이 만세구보건소에서 외국인 주민 대상 무료진료를 실시하고 있다. [사진=화성시]

올해 첫 무료진료는 지난 19일 만세구보건소 1층에서 진행됐으며, 내과·정형외과 진료를 중심으로 물리치료, 정신건강 상담, 감염병 예방 홍보 등 다양한 보건의료 서비스를 제공했다.

이번 사업은 의료 사각지대에 놓이기 쉬운 외국인 주민에게 실질적인 도움을 제공하고, 질환의 조기 발견과 예방 중심의 건강관리를 지원하기 위해 마련됐다.

2026년 외국인 무료진료는 총 4회 운영되며, 일정은 4월 19일 외에 ▲6월 21일 ▲8월 30일 ▲10월 18일이다.

모든 진료는 만세구보건소 1층에서 진행되며, 일정 변동 시에는 SNS(페이스북 등)를 통해 안내할 예정이다.

올해 사업에는 동탄시티병원, 동탄제일병원, 아미고병원, 원광종합병원, 디유치과의원, 바로선치과의원, 태안정형외과의원 등 의료기관이 참여한다. 이와 함께 만세구보건소, 화성시자원봉사센터, 화성시정신건강센터, 화성시외국인복지센터 등 유관기관과 화성시약사회, 관내 대학교 의료봉사팀(수원과학대학교, 화성의과학대학교), 화성시기업인연합회, 화성시소상공인연합회 등 다양한 단체가 협력해 사업의 내실을 높였다.

곽매헌 만세구보건소장은 "외국인 주민 역시 지역사회의 중요한 구성원인 만큼, 누구나 필요한 의료서비스를 받을 수 있도록 지원을 강화해 나가겠다"며 "앞으로도 다양한 기관과 협력해 의료 취약계층의 건강 증진에 지속적으로 힘쓰겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com