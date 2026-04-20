LX, 하천·계곡 불법점용 실태조사...공간정보 기반 관리모델 도입

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드론·지적정보 연계 정밀조사 체계 구축·스마트 관리기반 마련

전국 확산 선도 모델 기대와 기술 중심 행정 전환 계기 부각

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 정부의 공공자산 보호 기조에 맞춰 하천·계곡 내 불법 점용시설에 대한 체계적 조사사업이 본격화됐다.

한국국토정보공사(LX)는 행정안전부가 추진 중인 '하천·계곡 불법점용시설 실태조사'를 지원하며, 경북 경산시 일원에서 첫 사업에 착수했다고 20일 밝혔다.

LX 이주화 부사장이 경북 경산시 일원에서 진행된 하천 계곡 불법 점용시설 실태조사 현장을 방문했다.[사진=LX] 2026.04.20 gojongwin@newspim.com

이번 조사는 국민 안전 확보와 공공자산 보호 강화를 위한 정책과 연계해 공간정보 기반 조사·분석 기술을 활용한 것이 특징이다.

LX는 ▲불법 점용 의심지역 탐지 ▲드론과 지적정보 연계를 통한 점용 현황 분석 ▲현장 측량 및 데이터 기반 행정지원 등 정밀 통합형 조사 모델을 적용했다. 이를 통해 일회성 점검을 넘어 지속 가능한 스마트 관리체계 구축 기반을 마련했다는 평가다.

특히 이번 경산시 사업은 전국 최초 사례로, 향후 지방자치단체로 확산될 선도 모델 역할이 기대된다. 아울러 인력 중심 조사 방식에서 기술 기반 관리체계로 전환하는 계기가 될 것으로 보인다.

이주화 LX 부사장은 "정확한 실태조사 기반 마련을 위해 적극 지원하겠다"며 "향후 참여를 희망하는 지자체에 맞춤형 공간정보 기술을 제공할 계획"이라고 말했다.

gojongwin@newspim.com