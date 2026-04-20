이란 강경파 의원 "호르무즈 통제권 절대 포기 못해…의회 입법 추진"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 강경파 국회의원이 호르무즈 해협 통제권을 영구적으로 유지하겠다는 입장을 밝혔다.

이슬람혁명수비대(IRGC) 지휘관 출신으로 이란 의회 국가안보·외교정책위원회 위원장을 맡고 있는 에브라힘 아지지 의원은 19일(현지시간) 영국 BBC 방송과의 인터뷰에서 호르무즈 해협 통제권 포기 의향이 있느냐는 질문에 "절대 없다"고 잘라 말했다.

그는 "이란이 해협 통행권을 결정할 것이며, 선박 통행 허가도 이란이 부여한다"며 "이것은 우리의 양도할 수 없는 권리"라고 강조했다.

이란 호르무즈 해협과 전진 배치된 미 해군 함정들을 나타낸 생성형 인공지능(AI) 이미지.

아지지 의원은 또 이란 헌법 110조에 근거해 환경·해양 안전·국가 안보를 포괄하는 법안을 발의할 예정이며, 군이 이 법을 집행하게 될 것이라고 밝혔다. 그는 이번 전쟁을 통해 이란이 확보하게 된 해협 통제력을 "적에 맞서기 위한 우리의 자산 중 하나"라고 표현했다.

전문가들은 이란의 호르무즈 해협 통제가 미국에 대한 장기 억지 전략이라고 말한다. 테헤란대학교 연구원 모하마드 에슬라미는 "전쟁 이후 이란의 최우선 과제는 억지력 회복이며, 호르무즈 해협은 이란의 핵심 전략적 레버리지"라고 분석했다. 그는 "이란은 다른 나라들이 이란의 새로운 해협 관리 체계에서 혜택을 받는 방안을 논의할 의향은 있지만, 통제권 자체는 협상 대상이 아니다"라고 설명했다.

걸프국들은 크게 반발하고 있다. 아랍에미리트(UAE) 대통령 외교 고문인 안와르 가르가시 박사는 이란의 해협 통제를 "적대적 해적 행위"라고 규정하고, 이란이 통제권을 포기하지 않을 경우 세계 다른 전략적 수로에도 위험한 선례가 될 것이라고 경고했다. 아지지 의원은 이에 대해 "그들이야말로 우리 지역을 미국에 팔아넘긴 해적들"이라고 맞받아쳤다.

한편 이란 내부에서는 미묘한 균열 조짐도 나타났다. 아바스 아라그치 이란 외무장관이 지난주 소셜미디어에 호르무즈 해협이 "완전히 열려 있다"는 글을 올리자 도널드 트럼프 미국 대통령은 "고맙다"며 즉각 화답했는데, IRGC 연계 매체들이 이를 강하게 비판했다.

관영 메흐르 통신은 이 게시물이 "트럼프가 현실을 넘어 스스로 전쟁의 승자임을 선언하고 승리를 자축할 수 있는 최적의 기회를 제공했다"고 꼬집었으며, 반관영 타스님 통신도 "호르무즈 해협 재개방과 관련해 오해의 소지가 있는 모호함을 만들어낸 나쁜 트윗"이라고 비판했다. 아라그치 장관은 이후 해협이 IRGC 해군의 승인을 받은 선박에 한해, 통행료를 내는 지정 항로를 통해서만 열려 있다고 해명했다.

아지지 의원은 정권 내 균열 가능성을 일축하며 "국가 안보 문제에서는 온건파도 강경파도 없다"고 말했다.

트럼프 대통령은 이란이 미국을 '협박'하려 한다고 비난하고 있다. 이에 아지지 의원은 "진실을 왜곡하는 사람에게 기대하는 것이 없다"며 "우리는 미국의 협박에 맞서 우리의 권리를 지키고 있을 뿐"이라고 맞섰다.

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