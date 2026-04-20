안도걸 의원 "99개 기업 36조원 자사주 소각 추진에 시장 반응하고 있어"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안도걸 더불어민주당 의원은 20일 자사주 소각 제도 도입 이후 시장 변화에 대해 "기업이 호응하고 시장이 반응하고 있다"고 밝혔다.

안 의원은 페이스북을 통해 "오랫동안 우리 자본시장은 제 값으로 평가받지 못했다"며 "기업은 성장했지만, 주주의 가치는 충분히 돌려드리지 못했다"고 지적했다.

이어 "그 답답함을 저도 누구보다 잘 알고 있다"며 "그래서 자사주 소각 제도를 도입하는 상법 개정에 대표발의하면서 앞장섰다"고 밝혔다.

안도걸 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

안 의원은 "증권거래소를 통해 자사주 소각실태를 파악한 결과, 시장이 분명하게 변하고 있다는 사실을 확인했다"며 "올해 1분기 99개 기업이 36조원 규모의 자사주 소각을 추진하고 있다"고 밝혔다.

그는 "숫자보다 더 중요한 것은 그 의미"라며 "이제 기업들이 주주를 바라보기 시작했다는 것, 그것이 변화의 시작"이라고 역설했다.

안 의원은 특히 "대기업들이 먼저 나섰다"며 "SK하이닉스, 삼성전자 등 우리를 대표하는 기업들이 주주에게 가치를 돌려드리겠다고 직접 행동으로 보여주고 있다"고 했다.

그는 "이 변화는 단순한 정책의 성과가 아니다"라며 "우리 자본시장이 더 공정해지고, 더 신뢰받는 시장으로 가고 있다는 신호"라고 했다.

그러면서 "이제 우리는 코리아 디스카운트를 넘어 코리아 프리미엄으로 나아갈 수 있다"며 "이 변화가 멈추지 않도록 국민의 자산이 정당하게 평가받는 시장, 그 길을 반드시 열어가는데 매진하겠다"고 다짐했다.

jeongwon1026@newspim.com