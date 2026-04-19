전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.19 (일)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

KOTRA-국토부, K스마트시티 해외 진출...우즈벡 기점 11개국과 협력 시동

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국토부와 KOTRA가 15일 우즈벡에서 스마트시티 로드쇼를 열었다.
  • 우리 기업 11개사가 40개 기관과 70건 협력 상담을 진행했다.
  • 우즈벡 뉴타슈켄트 프로젝트에 한국 기술 적용 관심이 높았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

우즈벡과 250억원 규모 계약 협의
한국기술기업 협력 높은 관심보여

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)와 국토교통부(장관 김윤덕)가 우즈벡 기점 11개국과 협력을 통해 K-스마트시티 해외 진출에 앞장섰다.

지난 15일 국토부와 KOTRA가 우리 기업 11개사와 '우즈베키스탄 스마트시티 로드쇼 및 수출 포럼'을 개최했다고 19일 밝혔다.

혁신 기술을 적용한 우리 11개사가 스마트시티 수출상담회에서 우즈벡 발주처, 유력기업 등 40여 개 기관 및 기업과 70건 넘는 협력 상담을 진행했다.

우즈벡에서는 타슈켄트시, 뉴타슈켄트 개발청 같은 발주처에서 온 프로젝트 책임자들과 우리 기업의 현지 파트너 역할에 관심 있는 기술 기업 및 이를 도울 투자청 관계자도 함께했다. 우즈벡 프로젝트와 우리 기업 기술을 소개하는 포럼에 이은 B2B 상담회, 발주처 현장 방문 내내 진지한 미팅이 이어졌다.

지난 15일(현지시간) 타슈켄트에서 열린 '우즈베키스탄 스마트시티 로드쇼 및 수출 포럼‧상담회'에서 행사가 진행되고 있다. [사진=KOTRA] 2026.04.19 gkdud9387@newspim.com

우즈베키스탄은 2020년 '디지털 우즈베키스탄 2030'을 발표하고 스마트시티를 포함 국가 디지털화에 박차를 가하고 있다. 특히 수도 타슈겐트 현대화를 위해 뉴타슈켄트 개발청을 신설하고 '뉴타슈켄트 프로젝트'를 진행 중이다.

지능형 교통통신, 전자정부, 에너지 절감, 안전 관련 세부 프로젝트들이 단계적으로 진행되는 가운데 우즈벡 당국자와 기술기업들도 이번 로드쇼에서 한국 기술기업과 협력에 높은 관심을 보였다.

뉴타슈켄트 개발청에서 온 아칠로프 국장은 "뉴타슈켄트 프로젝트는 우즈벡의 최우선 개발사업으로 2030년까지 세부 프로젝트들을 단계별로 발주할 예정"이라며 "이번 로드쇼에서 프로젝트에 적용할 수 있는 한국 스마트시티 기술과 경험을 확인한 만큼 한국 스마트시티 개발 및 운영 노하우를 전수 받기를 원한다"고 말했다.

우리 측 비접촉 생체신호 인식시스템 기업인 지비소프트사는 우즈벡 과학기술부 산하 국영기업인 '유니콘우즈'사와 협력해 현지 유력고객을 발굴하기도 했다. 상담회 현장에서만 우즈벡 국방부, 우정청 등 정부기관 및 우즈벡 항공, 광산 관련 대기업을 잠재고객으로 확보했으며, 이들과 향후 3년간 250억원 규모 계약을 협의했다고 전했다.

우즈벡의 스마트시티 시장 규모는 작년 6200만 달러에서 2029년 8900만 달러로 연평균 11% 커지고, 이후에도 20% 이상 고성장할 것이란 전망이다.

우즈벡 진출에 성공하면 인근 중앙아시아 국가 프로젝트 참여에도 중요한 실증경험으로 작용할 수 있어 우리 기업들 관심도 높다. 국토부와 KOTRA도 타슈켄트무역관을 작년부터 스마트시티 해외협력센터 8개 중 하나로 지정해 기업 지원을 확대 중이다.

김명희 KOTRA 부사장 겸 산업혁신성장본부장은 "스마트시티는 AI 등 우리 기업들이 풍부한 경험과 기술을 보유한 대표적인 분야로 해외 진출이 기대된다"며 "우즈벡을 시작으로 현지 수요를 반영해 한국과 협력에 관심 있는 11개국*에서 스마트시티 해외로드쇼 개최, 해외 진출 효과를 높이겠다"고 강조했다.

지난 15일(현지시간) 타슈켄트에서 열린 '우즈베키스탄 스마트시티 로드쇼 및 수출 포럼‧상담회'에서 우즈베키스탄 스마트시티 1:1 수출상담회가 진행되고 있다. [사진=KOTRA] 2026.04.19 gkdud9387@newspim.com

 

gkdud9387@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동