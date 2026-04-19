민주당 양산시장 후보, 조문관 민주연구원 부원장 확정

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[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 양산시장 후보에 조문관 민주연구원 부원장이 확정났다. 민주당 경남도당은 지난 17일과 18일 양일간 김일권·조문관 두 후보를 대상으로 권리당원 50%, 안심번호 ARS여론조사 50%로 진행했다고 밝혔다..

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 조문관 양산시장 예비후보 2026.03.21

민주당 양산시장 경선은 8인 대상 1차로 지난 4일부터 5일까지 이틀간 권리당원 100%의 ARS투표를 벌여 4명으로 압축했다.

이후 지난 11일과 12일 양일간 김일권·박대조·조문관·최선호 양산시장 예비후보 4명을 대상으로 권리당원 50%, 안심번호 ARS여론조사 50%의 2차 경선을 벌였다.

이번 민주당의 조문관 시장후보 확정으로 현재 18일과 19일 진행 중인 국민의힘 나동연·한옥문 예비후보의 경선에서 결정되는 후보와 최종 양산시장 자리를 두고 선거를 치루게 된다.

조문관 후보는 "경선기간 많은 호응을 해주신 당원들과 양산시민들께 진심으로 감사드리며 더 나은 양산, 과거에 머물지 않고 미래로 나아가는 양산을 위해 최선을 다하겠다"며 "마지막까지 조문관을 위해 관심과 지지를 호소드린다"고 전했다.

news2349@newspim.com