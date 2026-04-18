박용선 국힘 포항시장 후보 '대통합 용광로' 선대위 출범

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공원식·김순견·이칠구 등 경선 경쟁 3인 공동선대위원장 합류....'원팀' 과시

박 후보 "기업·행정·정치 대통합으로 민생경제 살릴 것"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 박용선 국민의힘 포항시장 후보가 통합형 선대위를 구성하고 본격적인 본선 레이스에 들어갔다.

박용선 후보와 선대위는 18일 선거사무소에서 선대위 위촉장과 출범식을 가졌다.

박용선 국민의힘 포항시장 후보가 18일 통합형 선대위를 구성하고 본격적인 본선 레이스에 들어갔다.[사진=박용선 예비후보] 2026.04.18 nulcheon@newspim.com

이날 공식 출범한 박용선 후보 선대위는 당내 경선 과정에서 불거진 갈등과 후유증을 해소하고 보수 진영 결속을 강화하는 '대통합 용광로 선대위'로 지칭된다.

실제 경선 과정에서 경쟁을 펼쳤던 공원식 전 경북도 정무부지사, 김순견 전 경북도 경제부지사, 이칠구 전 포항시의회 의장이 공동 선대위원장직을 수락하며 선대위에 합류해 대통합 선대위의 면모를 과시했다.

또 청년층을 대변해 한동대 재학생인 이재용 씨가 공동 선대위원장에 위촉돼 눈길을 끌었다. 박 후보는 "천군만마를 얻었다"며 이들의 선대위 합류를 반겼다.

박 후보는 "그동안 포항은 기업과 행정, 정치권과 시민사회가 분열을 거듭하며 인구 50만 선마저 지키지 못하는 정체기에 이르렀다"고 지적하고 "시장에 당선된다면 반드시 대통합의 정신으로, 기업과 행정과 정치권이 하나로 뭉쳐 피폐해진 민생과 지역 경제를 되살리는 데 앞장서겠다"고 포부를 밝혔다.

김정재, 이상휘 국회의원은 선대위 상임고문을 맡았다.

김정재 국회의원(포항 북)은 "흙수저 출신 박용선 후보가 포항의 민생을 잘 이끌고, 갈등을 넘어서 통합의 정치를 할 것"이라고 강조했다.

또 이상휘 국회의원(포항 남울릉)은 "보수의 심장 포항이 앞으로 대한민국의 산업과 경제를 견인하는 튼튼한 대들보가 될 것"이라고 축하의 메시지를 전했다.

공동 선대위원장은 공원식, 김순견, 김성일, 김재술, 이재용(한동대 학생), 이정호, 이칠구, 장경식 씨가 위촉됐다. 또 총괄본부장은 금종호 씨가, 후원회 회장은 김명훈 씨가 맡았다.

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