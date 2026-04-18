"구름인파 몰렸다"…성광진, 개소식서 '대전교육 교체' 선언

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18일 '동행캠프'...조희연·장종태 등 교육계·정치 인사 총출동

'대전교육 9하기' 공약 발표..."행복한 교실 만들겠다"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 성광진 대전시교육감 예비후보가 선거사무소 개소식을 계기로 세 결집에 성공하며 본격적인 선거전에 시동을 걸었다.

성광진 예비후보는 18일 대전 서구 용문동 선거사무소 '동행캠프' 개소식을 열고 "대전교육을 구하겠다"는 강한 메시지와 함께 대전교육 대전환의 출발을 선언했다.

성광진 대전교육감 예비후보가 18일 대전 서구 용문동 선거사무소 '동행캠프' 개소식을 진행했다. [사진=성광진 캠프] 2026.04.18 jongwon3454@newspim.com

이날 개소식에는 시민과 지지자들이 대거 몰리며 행사장을 가득 메워 이른바 '구름인파'를 연출했다. 현장에는 장종태 등 국회의원과 허태정 대전시장 예비후보를 비롯해 구청장, 광역·기초의원 예비후보들이 총출동해 정치권 결집 양상도 뚜렷하게 나타났다.

특히 김영진 대전대 교수와 손종학 전 충남대 법학전문대학원장이 상임선대위원장으로 참여하며 성 예비후보에 힘을 실었다.

이 같은 인사들의 참여는 중도·보수를 아우르는 확장성을 보여주는 대목으로 성 예비후보가 내세운 '시민과 함께하는 대전교육' 구상이 진영을 넘어 확산되고 있다는 평가가 나온다.

성광진 대전교육감 예비후보가 18일 대전 서구 용문동 선거사무소 '동행캠프' 개소식에서 공약을 발표하고 있다. [사진=성광진 캠프] 2026.04.18 jongwon3454@newspim.com

이날 행사에서는 '대전교육을 구하겠습니다'를 슬로건으로 한 '대전교육 9하기' 공약도 공개됐다. 주요 내용은 ▲기초학력 책임 보장▲AI 맞춤형 교육▲교육격차 해소▲돌봄 확대▲학교 안전▲교육비 부담 완화▲교권 보호 ▲미래시민교육원 설립 ▲평생학습 체계 구축 등으로, 유아부터 성인까지 전 생애 교육을 아우르는 종합 대책이다.

성 예비후보는 직접 정책 발표에 나서 "아이들의 가방 무게만큼이나 무거운 교육 현실을 매일 체감한다"며 "아이들이 행복한 교실을 만들기 위해 모든 개혁 세력과 함께 나아가겠다"고 밝혔다.

이날 개소식에는 조희연 전 서울교육감도 참석해 힘을 보탰다. 조 전 교육감은 "보수와 진보를 넘어 아이들의 행복을 중심에 둔 교육으로 나아가야 한다"며 "성 예비후보가 교육격차를 줄이고 교사가 수업에 집중할 수 있는 환경을 만들 것으로 기대한다"고 말했다.

성광진 예비후보는 이번 개소식을 계기로 시민 접점을 넓히고 정책 중심 선거운동에 본격 돌입할 계획이다.

jongwon3454@newspim.com