[프로배구] FA 세터 김다인, 연봉 5억4000만원에 현대건설 잔류

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대건설이 통합 우승의 핵심 동력이자 국가대표 주전 세터인 김다인을 사수했다. 현대건설 구단은 18일 김다인과 총액 5억4000만원(연봉 4억 2000만원, 옵션 1억2000만원)에 3년 계약을 체결했다고 발표했다. 개인 보수 상한액에 해당하는 리그 최고 수준의 예우다. 현대건설은 전술의 핵인 세터 포지션을 안정적으로 확보하며 차기 시즌 왕좌 수성을 위한 완벽한 발판을 마련했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대건설과 잔류 계약을 체결한 김다인. [사진=현대건설 배구단] 2026.04.18 psoq1337@newspim.com

2017-2018시즌 입단 이후 팀의 '야전사령관'으로 성장한 김다인은 명실상부 국내 최고의 세터로 꼽힌다. 3년 연속 베스트7 수상과 더불어 두 차례의 통합 우승을 이끄는 등 실력과 리더십을 동시에 증명했다. 이번 FA 시장의 최대어로서 타 구단들의 뜨거운 관심을 받았으나 김다인의 선택은 결국 '의리'와 '동행'이었다. 김다인은 "저를 믿어준 구단과 팬들 덕분에 확신을 가질 수 있었다"며 "동료들과 다시 최고의 자리에 서겠다"고 소감을 전했다.

강성형 현대건설 감독은 "김다인은 동료들에게 깊은 신뢰를 받는 대체 불가능한 자원"이라며 무한한 신뢰를 보냈다. 구단 역시 김다인을 팀을 이끌 '뉴 리더'로 공식화하고 전폭적인 지원을 약속했다.

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