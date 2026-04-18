[H리그] 경남개발공사, H리그 PO 진출 확정…김아영, '역대 6번째 600도움' 대기록

AI 핵심 요약beta
- 경남개발공사가 17일 광주도시공사를 30-24로 꺾었다.
- 4위로 정규시즌을 마감하며 포스트시즌 진출권을 확보했다.
- 김아영이 MVP에 선정되며 통산 600도움과 시즌 137도움을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=경남개발공사가 핸드볼 H리그 여자부 포스트시즌에 진출한다.
경남개발공사는 17일 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 열린 신한 SOL뱅크 2025-2026 핸드볼 H리그 여자부 3라운드 광주도시공사와 경기에서 30-24로 승리했다.
이날 승리로 경남개발공사는 4위(8승5무8패, 승점21점)를, 광주도시공사는 7위(5승1무15패, 승점11점)를 확정하며 정규시즌을 마무리했다.
김소라는 9골을 몰아넣는 결정력으로 상대 수비를 무너뜨렸다. 이연송도 5골로 공격에 힘을 보탰다.
이날 김아영은 1골 8도움으로 경기 MVP에 선정된 데 이어 개인 통산 600도움을 기록하며 역대 6번째 기록을 세웠다. 또, 단일 시즌 137도움으로 단일 시즌 최고 도움을 기록했다.
경기 초반부터 경남개발공사가 승기를 잡은 듯 했지만, 광주도시공사의 뒷심도 만만치 않았다. 김지현은 이날 7골을 추가하며 역대 20번째 통산 700골을 달성했다. 하지만 전세를 뒤집진 못했다.
한편 4위로 포스트시즌 막차 티켓을 거머쥔 경남개발공사는 3위 부산시설공단과 준플레이오프에서 단판 승부를 펼친다.
willowdy@newspim.com