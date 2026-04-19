어린이대공원 '마음 안심버스' 운영…복지부, 기후재난 대비 심리지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 국립정신건강센터가 19일 20일부터 트라우마 치유주간 행사를 개최한다.
- 20일 표창식과 심포지엄으로 기후위기 정신건강 대응을 논의한다.
- 21~24일 워크숍·간담회·마음 안심버스를 통해 치유와 소통을 강화한다.
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기후위기 현실화…전문가 역량↑
"심리지원, 회복위한 필수 개입"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 기후위기로 인한 심리적 불안을 완화하기 위한 집중 치유의 장이 열린다.
국립정신건강센터는 오는 20일부터 24일까지 '2026 트라우마 치유주간' 행사를 개최한다고 19일 밝혔다.
행사 첫날인 20일에는 '트라우마 유공 표창 수여식'이 진행된다. 재난 현장에서 헌신한 개인 및 단체에 복지부 장관 표창(15점)을 수여해 공로를 격려할 예정이다. 이어지는 '국가트라우마센터 심포지엄'에서는 '기후위기 시대의 정신건강'을 주제로 국내외 사례를 분석하고 변화하는 환경에 따른 정신건강 대응 과제를 심도 있게 논의한다.
전문가들을 위한 실무 교육도 강화된다. 오는 21일부터 22일까지는 외상 후 스트레스 장애(PTSD)의 근거 기반 치료법인 '인지처리치료(CPT) 워크숍'이 열려 종사자들의 전문성을 높인다. 23일에는 국가 및 권역별 트라우마센터 간담회를 통해 비상시 신속한 심리지원 체계를 점검하고 주요 사업을 공유하는 시간을 갖는다.
국민이 직접 참여하는 소통의 장도 마련된다. 행사 기간 중 서울 어린이대공원에서는 '찾아가는 마음 안심버스'가 운영된다. 시민들은 이곳에서 마음건강평가와 상담, 안정화 기법 등 실제 재난 상황에서 제공되는 심리지원 서비스를 직접 체험해 볼 수 있다.
남윤영 국립정신건강센터장 직무대리는 "최근 반복되는 재난 상황에서 심리지원은 회복을 위한 필수적인 개입"이라며 "이미 현실화된 기후위기로 인해 더 많은 국민이 재난 상황에 노출될 수 있는 만큼 이번 행사가 국민과 함께 재난을 극복해 나가는 중요한 계기가 되길 바란다"고 전했다.
sdk1991@newspim.com