복지부, 정신질환 '동료지원인' 2030년 300명 확대…쉼터 전국 17곳 확충

올해 교육훈련기관 20개소 지정

간담회 개최…관계자 의견 '수렴'

3차 정신건강복지기본계획 마련

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 정신질환 당사자의 회복을 돕는 동료지원인을 오는 2030년까지 300명 규모로 확대하고, 현재 7개소인 동료지원쉼터를 비수도권을 중심으로 전국 17개소까지 확충한다.

보건복지부는 20일 오후 1시 40분 서울시 관악구 소재 한국정신장애인자립생활센터를 방문해 현장의 운영 상황을 점검하고 관계자·이용자들과 간담회를 가졌다.

한국정신장애인자립생활센터는 서울시 소재 동료지원센터로 당사자 권리와 자립을 중심으로 한 다양한 회복 프로그램을 운영하고 있다. 당사자 스스로 프로그램을 기획·운영해 서로의 경험을 나누고 회복을 지지하는 활동을 통해 당사자의 사회참여와 지역사회에서 더불어 살아가는 삶을 지원하고 있다.

이형훈 보건복지부 차관이 10월 10일 서울 풀만 호텔에서 정신건강의 날 기념식에서 발언하고 있다. [사진=보건복지부] 2025.06.29 sdk1991@newspim.com

이번 방문은 정신질환을 직접 겪은 당사자의 회복 경험을 바탕으로 이루어지는 동료 지원 활동이 지역사회 정신건강 서비스에서 수행하는 역할을 살펴보기 위해 마련됐다. 복지부는 현재 수립 중인 제3차 정신건강복지기본계획에 당사자의 경험과 목소리가 충실히 반영될 예정이라고 덧붙였다.

복지부는 올해 동료지원인의 역량을 높이고 전문적인 활동을 지원할 수 있도록 토론과 실습 중심의 교육을 제공하는 교육훈련기관 20개소를 지정한다. 전국의 동료지원 인프라, 정신건강복지센터, 정신건강증진시설 등 동료지원인을 고용하는 기관에 인건비를 지원하는 활동지원 사업을 올해 88명 규모로 도입하고 2030년까지 300명 규모로 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

동료지원 기반을 강화하기 위해 현재 7개소의 운영을 지원하고 있는 동료지원쉼터도 2030년까지 비수도권을 중심으로 전국 17개소로 확대된다.

이날 현장 간담회에서는 오픈 다이얼로그(Open Dialogue) 등 센터에서 운영 중인 주요 회복 프로그램과 자조모임 등에 대한 소개가 이루어졌다. 동료지원 활동을 현장에서 수행하고 있는 당사자들과 함께 동료지원 기반 확대를 위한 정책 과제와 제도적 지원 방안에 대해 의견을 나눴다.

참석자들은 동료지원이 정신질환 당사자의 경험과 회복의 과정을 서로 나누며 지지하는 활동으로서 지역사회 정신건강 회복지원 체계에서 중요한 역할을 수행하고 있다는 점을 강조했다.

무엇보다 동료지원 서비스가 전국적으로 확대되고 안정적으로 자리 잡기 위해서는 동료지원인의 전문성을 높이기 위한 체계적인 교육과 함께 정책적 기반 마련, 안정적인 활동지원 체계 등이 선행돼야 한다는 데 의견을 모았다.

이형훈 차관은 "동료지원 활동은 정신질환을 경험한 당사자의 경험이 다른 사람의 회복을 돕는 힘이 될 수 있음을 보여주는 중요한 실천"이라며 "당사자 관점에서 서로의 회복 가능성을 나누는 동료지원은 우리 정신건강 정책이 지향해야 할 중요한 방향"이라고 했다.

이 차관은 "지역사회 기반의 회복 지원 체계를 더욱 충실히 마련하기 위해 당사자들의 목소리를 세심하게 경청해 3차 정신건강복지기본계획 최종안을 마련해 나가겠다"고 강조했다.

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