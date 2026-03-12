심장성 쇼크 생존자 10명 중 1명, 퇴원 후 정신질환 경험

정신과 치료 시 사망 위험 49% 낮아져

연구진 "퇴원 후 평가 체계 정착 필요"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 심장의 기능부전 등으로 발생하는 심장성 쇼크(Cardiogenic Shock·CS) 생존자 10명 중 1명이 퇴원 후 정신질환을 경험하는 것으로 드러났다.

질병관리청 국립보건연구원은 12일 심장성 쇼크 생존자 10명 중 1명이 퇴원 후 정신질환(우울증·불안장애 등)을 경험하는 것으로 나타났다고 밝혔다.

심장성 쇼크는 심장의 기능부전으로 인한 심박출량의 감소와 이에 따른 주요 장기로의 관류 감소로 생명이 위협받는 상태다. 병원 내 사망률이 약 40~50%에 이르고 치료 후 생존하더라도 심혈관 합병증뿐 아니라 정신 건강 문제까지 겪을 수 있다.

[자료=질병관리청]

삼성서울병원 연구진은 2012년부터 2022년까지 심장성 쇼크로 중환자실에 입원했다가 퇴원한 성인 환자 11만명의 국민건강보험공단 자료를 분석했다. 심장성 쇼크 생존자의 약 10%인 1만1166명이 퇴원 후 새롭게 우울증, 불면증 등 정신질환 진단을 받은 것으로 나타났다. 새롭게 정신건강 문제가 발생한 환자는 그렇지 않은 환자보다 사망률이나 심혈관 사건 위험이 9% 높았다.

다만, 정신질환 진단 후 적절한 정신과 치료를 받은 경우 건강 결과가 더 좋아지는 것으로 확인됐다. 항우울제, 항불안제, 수면제 등 정신과 약물 치료를 받은 경우 비치료군에 비해 주요 심혈관질환은 44%, 전체 사망 위험은 49% 감소하는 효과가 나타났다.

연구진은 "심장성 쇼크 생존자의 경우 극심한 생리적·심리적 스트레스를 겪는 고위험군임에도 정신건강 문제는 치료 우선순위에서 밀려 있었다"며 "퇴원 후 정기적인 정신건강 평가 등 마음의 회복을 함께 관리하는 의료체계 정착과 중환자 생존자 관리 정책과 진료 지침에 정신건강 관리가 포함돼야 한다"고 밝혔다.

임현정 심혈관질환연구과장은 "이번 연구는 심장성 쇼크 환자의 생존율 향상과 삶의 질 개선을 위한 중요한 과학적 근거를 제시했다"며 "향후 심혈관질환 증가에 대응해 임상현장에서 활용 가능한 이행 연구를 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 설명했다.

아울러 "대규모 인구 기반 코호트 자료를 통해 심장성 쇼크 환자의 생존율을 개선할 수 있는 치료 근거를 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "국민 건강 증진을 위해 임상현장에 직접 적용 가능한 근거 창출에 힘쓰겠다"고 강조했다.

