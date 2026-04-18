이번주 국내 주요 금융일정(4.20~4.24)

AI 핵심 요약beta
- 이창용 한국은행 총재가 20일 이임식을 갖는다.
- 금융위원회는 20일부터 금융회사의 클라우드 기반 소프트웨어 활용을 확대한다.
- 한국은행은 21일 1분기 금융기관 대출행태 조사 결과를 공개한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4월 20일(월요일)
이억원 금융위원장, 해외출장(~24일)
금융위원회, 20일부터 금융회사는 내부 업무망에서 클라우드 기반 응용소프트웨어(SaaS)를 보다 원활하게 활용할 수 있습니다(6시)
금융위원회, 국제자금세탁방지기구(FATA) 장관 공동선언문 채택(6시)
금융위원회, 유사투자자문업자에 대한 검사·제재를 통해 투자자 피해 예방 노력(12시)
금융감독원, 군장병 대상 금융교육강사 영성 연수 실시(6시)
금융감독원, 2025년 자동차 보험사기 할증보험료 환급실적 및 서민금융진흥원 출연 계획(12시)
이창용 한국은행 총재 이임식(10시)
4월 21일(화요일)
금융위원회, 국내·해외 ETF 간 비대칭 규제 해소를 위한 자본시장법 시행령 국무회의 의결(배포시)
금융위원회, 2026년 1분기 공적자금 운용현황(12시)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(10시)
금융감독원, 증권사 발행어음·IMA 부분 C-level 임원 간담회(15시)
금융감독원, 2025년 금융민원 및 금융상담 등 동향(12시)
한국은행, 금융기관 대출행태서베이 결과(1분기 동향 및 2분기 전망/12시)
4월 22일(수요일)
금융위원회, 금융·고용·복지 복합지원 현장간담회 개초(15시)
한국은행, 2026년 3월 생산자물가지수(잠정/6시)
한국은행, 2026년 3월중 거주자외화예금 동향(12시)
금융감독원, '금융소비자보호 거버넌스 모범관행' 도입 이후 소비자보호 중심의 조직문화가 빠르게 확산되고 있습니다(12시)
4월 23일(목요일)
금융위원회, 창년미래적금 출시 준비 점검회의 개최(15시)
금융위원회, 나프타 수입지원을 위한 L/C 발급 관련 금융권 회의(16시)
이찬진 금융감독원장, 금융소비자보호자문위원회 회의(15시)
금융감독원, 금융투자회사 신뢰도 제고를 위하 광고 제도 개선 T/F 출범 및 첫 회의 개최(10시)
한국은행, 2026년 4월 소비자동향조사 결과(6시)
한국은행, 2026년 1분기 실질 국내총생산(8시)
한국은행, 2026년 5월 통화안정증권 발행계획(17시)
4월 24일(금요일)
없음
peterbreak22@newspim.com