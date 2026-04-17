경기창작캠퍼스 한국보건복지인재원 경인교육센터로부터 도서 212권 기증 받아

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자율 독서 공간 '갯벌 책방'의 서가 풍성하게 확충...지역 주민 자유롭게 이용 열린 문화공간

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = (재)경기문화재단 지역문화본부 경기창작캠퍼스는 한국보건복지인재원 경인교육센터로부터 도서 212권을 기증 받아 경기창작캠퍼스 내 자율 독서 공간 '갯벌 책방'의 서가를 풍성하게 확충했다고 17일 밝혔다.

기증 도서 이미지. [사진=경기문화재단]

이번 기증은 한국보건복지인재원 경인교육센터가 지역사회 나눔 실천의 일환으로 추진했으며 기증 도서들은 경기창작캠퍼스가 운영하는 '갯벌 책방'에 비치돼 지역 주민들이 자유롭게 이용하는 열린 문화공간의 역할을 더할 예정이다.

경기창작캠퍼스 '갯벌 책방'은 약 2000권 규모의 서가를 갖추고 체험과 독서를 병행할 수 있도록 조성된 자율 운영 공간이다.

경기문화재단 임직원과 지역 주민 등의 자발적 참여로 운영되는 만큼 이번 한국보건복지인재원 경인교육센터의 대규모 기증은 공간 활성화에 큰 힘이 될 것으로 기대된다.

경기창작캠퍼스 관계자는 "지역사회를 위한 한국보건복지인재원 경인교육센터의 따뜻한 나눔에 깊이 감사드린다"며 "이번 기증을 계기로 '갯벌 책방'이 더 많은 분들에게 사랑받는 문화공간으로 성장할 수 있도록 함께 노력하겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com