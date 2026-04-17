GH, 남양주 다산신도시 진건·지금지구 내 상업용지 총 8필지 공급

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필지별 면적 685.9~2,554.4㎡ 규모, 공급 예정 금액 약 72억7000만~146억6200만 원 수준

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 남양주 다산신도시 진건·지금지구 내 상업용지 총 8필지를 공급한다고 17일 밝혔다.

경기주택도시공사 전경. [사진=GH]

이번에 공급되는 토지는 필지별 면적 685.9~2554.4㎡ 규모로, 공급 예정 금액은 약 72억7000만~146억6200만 원 수준이다.

8필지 모두 경쟁입찰 방식으로 진행되며 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정한다. 기존 2년 유이자 분할납부 조건에서 납부기간을 대폭 연장하고 이자 부담을 없애는 등 파격적인 판촉안을 제시했다는 게 GH 관계자의 설명이다.

계약금 5%, 3년 거치 5년 무이자 할부, 선납 할인 등을 적용해 수분양자의 초기 자금 부담을 획기적으로 낮췄다. 공급 용지는 다산역 초역세권 및 남양주시청 2청사 바로 앞에 위치했다.

입찰 신청은 5월 12일 GH 토지분양시스템을 통해 접수하며 낙찰자는 같은 달 19~20일 GH 본사에서 계약을 체결하게 된다.

공급 관련 자세한 사항은 GH 홈페이지 및 토지분양시스템 공고문을 통해 확인할 수 있으며 해당 부서에 문의해도 된다.

ssamdory75@newspim.com