韩政府：中东战争致经济下行风险"现实化"

纽斯频通讯社世宗4月17日电 韩国财政经济部17日发布《4月最近经济动向》（绿皮书）指出，受持续一个多月的中东局势影响，韩国经济下行风险正在加大，消费、物价和市场信心承受明显压力。

【插图=AI生成】

这是韩国政府较上月"下行风险增大忧虑"的表述进一步升级。财政经济部表示，虽然半导体带动的出口增长和内需改善趋势仍在持续，但中东局势带来的外部冲击正在对韩国经济形成新的拖累。

数据显示，韩国3月消费者信心指数（CSI）为107，较前一个月下降5.1个百分点。尽管仍高于基准线100，但跌幅明显扩大，显示居民消费心理趋于谨慎。

消费数据方面，3月韩国百货商店信用卡消费额较前月减少20.2个百分点，大型折扣店减少21.9个百分点。政府表示，即使考虑到2月春节消费旺季因素，这一降幅仍较为异常。

物价方面，3月消费者价格指数同比上涨2.2%，较前月提高0.2个百分点。其中，石油类价格同比上涨9.9%，成为推升物价的重要因素。

数据显示，迪拜原油价格由2月每桶68.4美元升至3月128.5美元；韩国汽油价格则由每升1689韩元上涨至1836韩元。

与此同时，韩国出口继续保持增长。3月出口额同比增长49.2%，日均出口额为37.7亿美元，同比增长42.7%。增长主要得益于半导体、计算机和无线通信产品出口扩大。

财政经济部表示，全球经济仍面临中东局势持续、主要国家加征关税导致贸易环境恶化等不确定因素，国际金融市场及能源价格波动加剧，全球贸易和经济增长放缓风险上升。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社