광주·전남교육청, 교육통합 앞두고 첫 국장 협의회

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학생 지원·돌봄 서비스 등 주요 과제 점검

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청과 전남도교육청은 17일 나주에서 첫 국장 협의회를 개최하고 교육행정통합의 안정적 실행을 위한 주요 과제를 논의했다고 밝혔다.

이번 협의회는 오는 7월 전남광주통합특별시교육청 출범을 앞두고 학교 현장의 혼란을 최소화하고 공백 없는 행정 전환을 위한 실행 과제를 점검하기 위해 마련됐다.

국장 협의회. [사진=광주시교육청] 2026.04.17 bless4ya@newspim.com

주요 논의 내용은 ▲통합에 따른 시행령 입법 대응▲교육재정 특례 및 초기 통합비용 확보 방안▲학생 지원·돌봄 서비스 공백 방지▲조직·인사·예산·정보시스템 등이다.

이 자리에서 참석자들은 통합특별시교육청 출범 시점에 맞춰 즉시 적용이 필요한 사항과 일정 기간 경과조치가 필요한 사항을 구분해 정비하기로 했다.

급여·회계·민원·정보시스템 등 출범 당일부터 정상 작동이 필수적인 기능에 대해서는 사전 점검과 준비를 강화해 행정 공백을 최소화할 계획이다.

통합 초기 혼선이 예상되는 분야를 우선 관리 대상으로 설정해 집중 점검하고 재정 지원 및 제도 보완 과제에 대해서는 공동 대응하기로 했다.



양 교육청 관계자는 "지속적인 협의체 운영을 통해 현장 의견을 반영하고 학생·학부모·교직원의 불편을 최소화하겠다"며 "안정적이고 공정한 통합 교육행정체계가 차질 없이 출범할 수 있도록 협력을 강화하겠다"고 말했다.

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