고양 화재 현장 찾은 이인애 경기도의원 "다방면의 화재 예방 대책 마련할 것"

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17일 오전 관산동 화재 현장 찾아 피해 상황 점검 및 대책 논의

"애써주신 소방관들께 진심으로 감사...안전 환경 조성에 최선"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 국민의힘 소속 이인애 경기도의원이 17일 오전 고양특례시 덕양구 관산동에서 발생한 창고 화재 현장을 방문해 피해 상황을 면밀히 살피고 실효성 있는 재발 방지 및 화재 예방 대책 마련을 촉구했다.

이인애(왼쪽에서 세번째) 경기도의원이 17일 오전, 경기 고양시 덕양구 관산동에서 발생한 창고 화재 현장을 방문해 피해 상황을 면밀히 살피고 실효성 있는 재발 방지 및 화재 예방 대책 마련을 촉구했다. [사진=경기도의회]

이날 현장 점검에 국민의힘 고양시(갑) 권순영 당협위원장과 황선경 고양시의원 예비후보도 함께 동행해 상황을 점검했다.

이인애 의원은 현장을 둘러본 뒤 "큰 화재였음에도 불구하고 단 한 명의 인명 피해도 발생하지 않고 상황이 마무리된 것은 정말 천만다행"이라고 가슴을 쓸어내렸다.

이어 "무엇보다 밤새 위험을 무릅쓰고 묵묵히 애써주신 소방대원분들 덕분에 더 큰 피해를 막을 수 있었다"며, "혹여나 다치신 소방관분들이 계시지 않아 무척 안도했고, 그 헌신과 노고에 깊은 감사를 드린다"고 전했다.

또한 이 의원은 철저한 사전 예방의 중요성을 강조했다. 그는 "창고와 같은 시설은 화재 발생 시 인근 주거지로 불길이 확산될 위험이 매우 높다"며, "단순한 사후 복구와 대응에 그칠 것이 아니라, 선제적인 화재 예방 시스템을 구축하고 구조적인 안전 관리 체계를 대폭 강화해야 한다"고 지적했다.

이인애(왼쪽에서 세번째) 경기도의원이 17일 오전, 경기 고양시 덕양구 관산동에서 발생한 창고 화재 현장을 방문해 피해 상황을 면밀히 살피고 실효성 있는 재발 방지 및 화재 예방 대책 마련을 촉구했다. [사진=경기도의회]

끝으로 이 의원은 "오늘 현장에서 확인한 사항들을 바탕으로 경기도 차원의 제도 개선은 물론, 시민의 생명과 재산을 지키기 위한 화재 예방 대책 마련에 다방면으로 힘쓰고 노력하겠다"며, "시민이 일상에서 안심할 수 있는 안전한 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 이번 고양시 관산동 창고 화재의 정확한 발생 원인과 재산 피해 규모는 현재 소방당국에 의해 조사 중이다.

1141world@newspim.com