고양 화재 현장 찾은 이인애 경기도의원 "다방면의 화재 예방 대책 마련할 것"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 이인애 경기도의원이 17일 고양시 덕양구 관산동 창고 화재 현장을 방문해 피해 상황을 점검했다.
- 이 의원은 인명 피해가 없었던 점을 다행으로 여기며 소방대원들의 헌신에 감사를 표했다.
- 화재 재발 방지를 위해 선제적 예방 시스템 구축과 안전 관리 체계 강화를 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"애써주신 소방관들께 진심으로 감사...안전 환경 조성에 최선"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 국민의힘 소속 이인애 경기도의원이 17일 오전 고양특례시 덕양구 관산동에서 발생한 창고 화재 현장을 방문해 피해 상황을 면밀히 살피고 실효성 있는 재발 방지 및 화재 예방 대책 마련을 촉구했다.
이날 현장 점검에 국민의힘 고양시(갑) 권순영 당협위원장과 황선경 고양시의원 예비후보도 함께 동행해 상황을 점검했다.
이인애 의원은 현장을 둘러본 뒤 "큰 화재였음에도 불구하고 단 한 명의 인명 피해도 발생하지 않고 상황이 마무리된 것은 정말 천만다행"이라고 가슴을 쓸어내렸다.
이어 "무엇보다 밤새 위험을 무릅쓰고 묵묵히 애써주신 소방대원분들 덕분에 더 큰 피해를 막을 수 있었다"며, "혹여나 다치신 소방관분들이 계시지 않아 무척 안도했고, 그 헌신과 노고에 깊은 감사를 드린다"고 전했다.
또한 이 의원은 철저한 사전 예방의 중요성을 강조했다. 그는 "창고와 같은 시설은 화재 발생 시 인근 주거지로 불길이 확산될 위험이 매우 높다"며, "단순한 사후 복구와 대응에 그칠 것이 아니라, 선제적인 화재 예방 시스템을 구축하고 구조적인 안전 관리 체계를 대폭 강화해야 한다"고 지적했다.
끝으로 이 의원은 "오늘 현장에서 확인한 사항들을 바탕으로 경기도 차원의 제도 개선은 물론, 시민의 생명과 재산을 지키기 위한 화재 예방 대책 마련에 다방면으로 힘쓰고 노력하겠다"며, "시민이 일상에서 안심할 수 있는 안전한 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편, 이번 고양시 관산동 창고 화재의 정확한 발생 원인과 재산 피해 규모는 현재 소방당국에 의해 조사 중이다.
1141world@newspim.com