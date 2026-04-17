광주은행, 7월까지 'KIA 우승기원 예금' 이벤트

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예금 금리 최고 연 3.25% 제공

[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 광주은행이 KIA타이거즈 우승 기원을 담은 예금 상품 이벤트를 통해 금리 혜택과 커피 쿠폰을 제공한다.

광주은행은 7월 31일까지 인크커피(INC COFFEE)와 협업해 '광주은행X인크커피 KIA타이거즈우승기원예금 이벤트'를 실시한다고 17일 밝혔다.

KIA 우승기원 예금 이벤트 홍보물. [사진=광주은행] 2026.04.17 saasaa79@newspim.com

이번 이벤트는 광주Wa뱅크 앱과 모바일웹뱅킹 등 비대면 채널을 통해 'KIA타이거즈우승기원예금'에 가입하고 응모한 고객을 대상으로 진행된다.

은행은 선착순 1000명에게 인크커피 아메리카노 쿠폰을 제공하고 이 중 신규 가입금액 1000만원 이상 고객 80명을 추첨해 1만원권 쿠폰을 추가 증정한다.

해당 상품은 지역 연고 구단 KIA타이거즈의 V13 우승을 기원해 출시된 광주은행 대표 예금 상품으로 지역민 참여형 금융상품으로 꾸준한 관심을 받아왔다.

가입금액은 500만원 이상 1억원 이하이며 1인 1계좌로 제한된다. 금리는 기본 연 2.70%에 우대금리를 포함해 최고 연 3.25%가 적용된다.

상품 및 이벤트 관련 내용은 영업점과 광주Wa뱅크, 홈페이지, 고객센터에서 확인할 수 있다.

문상용 광주은행 신성장사업부장은 "지역 대표 구단 응원과 고객 혜택을 결합한 이벤트"라며 "지역 연계 상품을 지속 확대하겠다"고 말했다.

saasaa79@newspim.com