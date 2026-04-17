나주시, 핵융합 중심 에너지 거점 구축 본격화…특구 전략 착수

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

핵융합, 반도체, RE100 융합…초광역 에너지 클러스터 비전 제시

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 핵융합 연구시설을 중심으로 미래 에너지 산업 거점 구축에 나섰다.

17일 나주시에 따르면 전날 시청 이화실에서 강상구 시장 권한대행 주재로 '에너지(핵융합) 특화 연구개발특구 지정 전략 수립 용역' 착수보고회를 열었다.

에너지(핵융합) 특화 연구개발특구 지정 전략 수립 용역 착수보고회. [사진=나주시] 2026.04.17 ej7648@newspim.com

이번 용역은 단일 연구시설 유치를 넘어 핵융합을 축으로 반도체, RE100 등 첨단 산업을 연계한 '에너지 테크노폴리스' 조성 전략을 마련하는 데 초점을 맞췄다. 보고회에는 인공태양 구축 관련 부서를 비롯해 기획, 투자유치, 산업단지 조성, 신재생에너지 등 시정 핵심 부서가 참여해 통합 추진 방안을 논의했다.

시는 향후 구축될 대형 핵융합 연구시설과 한국에너지공과대학교(KENTECH), 한국전력공사 등 지역 인프라를 연계해 연구·교육·산업이 결합된 에너지 과학기술 거점을 조성할 계획이다.

특히 지난 3월 의결된 '전남광주특별시 설치 특별법안'의 연구개발특구 지정 특례를 활용해 초광역 에너지 산업 모델을 선제적으로 구축한다는 구상이다.

아울러 초전도도체, 고진공 등 핵융합 핵심 기술과 전력반도체 분야 기업·연구소 유치를 위한 인센티브를 마련하고 '연구-실증-제조' 선순환 생태계 구축을 추진한다. 시는 용역 결과를 토대로 중앙부처와 협력을 강화해 핵융합 중심 국가 에너지 거점으로의 제도적 기반을 단계적으로 확립할 방침이다.

강상구 권한대행은 "핵융합은 국가 에너지 주권을 뒷받침할 핵심 동력"이라며 "RE100, 반도체 등과 결합한 초광역 에너지 클러스터를 조성해 나주를 글로벌 에너지 산업 중심지로 도약시키겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com