거제시, 필라델피아 조선 협력 강화…'MASGA' 안정적 추진 방안 모색

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K-조선 인력 정착과 규제 완화 논의

조선산업 협력 모델 구축 기대감 증가

[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시는 오는 20일부터 24일까지 5일간 조선산업 협력을 강화하기 위해 행정국장을 단장으로 한 실무대표단을 미국 필라델피아에 파견해 경제·교육·문화·행정 협력 모델을 구축한다고 17일 밝혔다.

이번 방문은 한미 조선 협력 패키지 '마스가(MASGA)'의 안정적인 추진 방안을 모색한다. 시는 글로벌 조선 허브, 필라델피아는 미 해군 조선소 요충지로 공통 강점을 결합한다.

한화오션 필리조선소 전경[사진=거제시] 2026.04.17

실무대표단은 K-조선 숙련 기술 인력의 안전 정착과 생활 기반 구축을 핵심 과제로 지방정부 지원 체계를 마련한다.

필라델피아 시 상무부와 상공회의소 핵심 관계자와 만나 'PHL Open for Business' 제도를 활용한 한국 조선기자재 업체 규제 완화·인허가 패스트트랙을 제안한다.

그뿐만 아니라 조선기자재 관세 예외와 해양번영특구(MPZ) 지정 위해 주정부 공동 대응을 논의한다. '거제-필라델피아 실무 워킹그룹' 구성과 전담 부서 지정으로 상시 협의를 추진한다.

지역 교육기관(CCME·CCP)·상공회의소 도제 프로그램(ApprenticeshipPHL)에 거제 교관 참여와 한화오션 기술 매뉴얼 기반 공동 교육 과정을 개발한다.

파견 인력 치안 프로그램, 행정 간소화, 노동조합 문화 차이 중재 가이드라인을 협의한다. 한화오션 필리 조선소에서 애로 청취 후 필라델피아 시의회 케냐타 존슨 의장 등과 주거·치안·의료·교육 지원 조례 제정, 비자 확대를 요청한다.

4월 23일 표결 'ICE-OUT 조례'(이민단속 제한)를 점검해 노동자 환경을 강화한다.

'비짓 필라델피아'·'PHLCVB'와 거제 인력을 '네이비 야드 재건 파트너'로 포지셔닝해 시민 유대와 글로벌 위상을 높인다.

뉴욕 총영사관 필라델피아 출장소장과 재외국민 보호 협력을 논의 후 귀국한다. 시는 조선산업 공통 기반으로 국경 초월 지방정부 협력 모델을 선도하며 경제 활성화를 도모한다.

시 관계자는 "이번 방문은 거제와 필라델피아가 조선산업이라는 공통언어를 통해 국경을 넘는 지방정부 협력의 선도 모델을 만드는 계기가 될 것"이라며, "조선업 외에도 관광과 문화 등 다양한 분야로 협력을 확장할 수 있는 계기를 만든다는 의미도 크다" 고 말했다.



대표단은 이재용 뉴욕 총영사관 필라델피아 출장소장과의 면담을 통해 재외국민 보호 협력체계 등에 대한 논의를 끝으로 공식 일정을 마무리하고 24일 새벽에 귀국할 예정이다.

news2349@newspim.com