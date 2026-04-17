NH농협금융, 이찬우 회장과 직원봉사단 농촌 일손돕기

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융 이찬우 회장이 16일 직원 40여명과 오산 토마토 농가 일손돕기를 했다.
- 고령화 인력난 농업인 지원으로 토마토 수확과 폐기물 수거 작업을 펼쳤다.
- 회장은 농가 지원 뜻 깊다며 농촌 상생협력 강화 의지를 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융은 지난 16일, 이찬우 회장과 직원 봉사단 등 약 40여명이 경기도 오산의 토마토 농가를 찾아 농촌 일손돕기를 실시했다고 17일 밝혔다.
이번 일손돕기는 고령화와 인건비 상승으로 인력난을 겪고 있는 농업인들을 지원하기 위해 마련됐다. 이찬우 회장과 봉사단은 토마토 수확·운반, 영농폐기물 수거 등으로 구슬땀을 흘렸다. 이날 작업에는 오산농협 이기택 조합장 등 관내 농협 직원들도 참여했다.
이찬우 회장은 "일손 부족에 농자재 물가 상승까지 유난히 힘든 시기를 보내고 있는 농가에 도움이 될 수 있어 뜻 깊다"며 "농협금융은 농업·농촌 지원이라는 본연의 역할과 지역사회와의 상생협력에 보다 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com