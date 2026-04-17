일러스트레이터 반지수, 'K팝 기획자' 나상천 신작 소설로 컬래버

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 일러스트레이터 반지수가 K팝 기획자 나상천과 특별한 컬래버레이션에 나선다.

반지수는 오는 22일 출간되는 나상천 작가의 첫 장편소설 '어느 멋진 도망'의 표지 일러스트를 맡으며 또 하나의 베스트셀러 릴레이를 예고했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '어느 멋진 도망' 책 커버. [사진=꿈의엔진, 프라먼트] 2026.04.17 alice09@newspim.com

베스트셀러 '불편한 편의점' 시리즈와 '어서오세요, 휴남동 서점입니다'의 표지 일러스트로 이름을 알린 반지수는 가수 폴킴의 유튜브 플레이리스트 애니메이션, 이루마 애니메이션 뮤직비디오 등 다양한 작업에 참여하며 스타 일러스트레이터로 자리매김했다.

베스트셀러를 연이어 탄생시킨 반지수와 K팝 기획자 나상천의 만남에 출판계와 음악계의 이목이 쏠린다.

나 작가의 신작 소설 '어느 멋진 도망'은 스페인 산티아고 순례길 800km를 배경으로, 각기 다른 사연을 품은 네 인물의 여정을 그린 작품이다.

아내를 잃고 요리사로 새 삶을 시작한 중년 셰프 킴스, 오디션 낙방을 겪은 싱어송라이터 지망생 도로시, 구독자 33만 명 달성이라는 미션에 도전하는 유튜버 로저, 그리고 무거운 비밀을 안고 길 위로 떠난 스물한 살 청년 준상이 주인공이다.

이들은 33일 동안 같은 길을 걸으며 각자 도망쳐 온 상처를 마주하고 치유해 나간다.

이번 작품은 나상천 작가가 2023년과 2024년 두 차례 산티아고 순례길을 완주하며 얻은 경험을 바탕으로 집필돼 사실감을 더했다. 길 위에서 만난 인연과 성찰의 순간들이 작품 전반에 녹아 있어 독자들에게 위로와 울림을 전할 것으로 기대된다.

'어느 멋진 도망'은 오는 22일 KT 밀리의서재 출판 브랜드 '오리지널스'를 통해 정식 출간되며, 이에 앞서 지난 6일부터 밀리의서재 창작 플랫폼 '밀리로드'에서 일부가 선공개됐다.

alice09@newspim.com