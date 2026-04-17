서지혜, 기억 잃고 마주한 약혼자 고수…믿어도 될까 '리버스'

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 기억을 잃은 서지혜가 '약혼자'라 주장하는 고수를 의심하기 시작하며 위태로운 관계의 균열이 드러난다.

17일 웨이브에서 독점 공개되는 '리버스'는 재벌가 별장 폭발 사고에 휘말려 기억을 잃은 묘진(서지혜)이 의문스러운 약혼자 준호(고수)의 비밀과 사고에 대한 진실을 알기 위해 기억을 되찾아가며 벌어지는 미스터리 복수 스릴러다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 리버스 스틸컷. [사진=웨이브] 2026.04.17 moonddo00@newspim.com

이날 공개되는 첫 회에서 묘진은 사고 이후 병원에서 눈을 뜬 뒤, 자신의 곁을 지키는 준호와 마주한다. 자신의 이름조차 기억하지 못하는 묘진에게 준호는 "우리 약혼했어. 기억나?"라고 말하고, 아무 것도 떠오르지 않아 괴로워하는 묘진을 다정하게 다독인다. 하지만 묘진은 준호에 대한 기억을 되찾지 못한 채, 그를 향한 낯선 불안과 의심을 떨치지 못한다.

준호 역시 답답해 하기는 마찬가지다. 그는 묘진의 담당 의사에게 "약혼까지 한 저를 기억 못하는 건 너무 심각한 상황 아니냐?"라고 묻는다. 그는 묘진의 곁을 지키며 회복을 돕지만, 사고 당시 상황과 묘진의 질문 앞에서는 쉽게 답하지 못한다. 이후 묘진은 불길을 마주한 순간 알 수 없는 공포에 휩싸이고, 점점 떠오르는 파편 같은 기억에 혼란을 키워간다.

며칠 뒤, 묘진은 자신을 둘러싼 주변의 수상한 반응 속에서 혹시 자신이 무언가 끔찍한 일에 연루된 것은 아닌지 두려움을 키워간다. 결국 묘진은 준호에게 "내가 누굴 죽이기라도 했냐?"고 묻지만, 준호는 "모르는 사람이 하는 막말까지 믿을 필요는 없다. 확대해석 하지 말라"며 선을 긋는다. 무언가를 감추려는 듯한 준호의 태도에 묘진의 의심은 더욱 짙어지고, 두 사람 사이에는 묘한 긴장감이 감돈다. 과연 묘진이 '약혼자' 준호에게 커져가는 의심 속 잃어버린 기억과 진실을 마주하게 될지 궁금증이 쏠린다.

웨이브 오리지널 시리즈 '리버스' 1, 2회는 17일 오전 11시 공개된다.

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