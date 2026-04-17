[UECL] 이재성 빠진 마인츠, 구단 첫 유럽대항전 4강행 좌절

컨퍼런스리그 8강 2차 원정에서 스트라스부르에 0-4...합계 2-4

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이재성의 마인츠05의 구단 사상 첫 유럽대항전 4강 진출 꿈이 프랑스 원정에서 산산조각 났다.

마인츠는 17일(한국시간) 프랑스 스트라스부르 스타드 드 라 메노에서 열린 2025-2026 UEFA 유로파 컨퍼런스리그(UECL) 8강 2차전에서 스트라스부르에 0-4로 완패했다. 안방 1차전 2-0 승리를 지키지 못한 마인츠는 합계 2-4로 역전당하며 대회를 마감했다.

부상으로 이탈한 이재성의 빈자리가 뼈아팠다. 발가락 부상 여파로 명단에서 제외된 이재성 대신 가와사키 소타와 사노 가이슈가 중원을 지켰으나 스트라스부르의 화력을 막아내기엔 역부족이었다.

[스트라스부르 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=마인츠 선수들이 17일(한국시간) UECL 8강 2차전에서 스트라스부르에 완패하고 그라운드를 떠나고 있다. 2026.4.17 psoq1337@newspim.com

마인츠는 전반 26분 나나시에 선제골을 내준 뒤 9분 만에 우아타라에게 추가골을 헌납하며 전반에만 0-2로 밀렸다. 마인츠는 후반 21분 코어가 박스 안에서 바르코를 넘어뜨리며 페널티킥을 허용했으나 다니엘 바츠 골키퍼의 선방으로 4강 희망의 불씨를 살렸다. 하지만 후반 24분 훌리오 엔시소가 빈 골문에 밀어 넣으며 3-0을 만들었다. 5분 뒤 이번엔 엔시소가 왼쪽 측면에서 수비를 흔들고 크로스를 올렸고 문전의 에메가가 헤더로 마무리해 0-4로 완패했다.

분데스리가 리그 강등권을 탈출해 9위까지 순위를 끌어올렸던 마인츠는 컨퍼런스리그 우승을 통한 유로파리그 진출이라는 '두 토끼' 사냥을 꿈꿨지만 아쉽게 무산됐다.

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