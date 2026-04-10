[UECL] '이재성 부상 결장' 마인츠, 홈에서 스트라스부르 2-0 완승

AI 핵심 요약beta
- 마인츠가 10일 유로파콘퍼런스리그 8강 1차전에서 스트라스부르를 2-0으로 꺾었다.
- 이재성의 발가락 부상 결장에도 불구하고 홈 경기에서 승리해 4강 진출에 유리한 위치를 점했다.
- 17일 원정 2차전에서 한 골 차 패배까지 허용해도 4강 진출이 가능한 상황이다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이재성의 부상 결장에도 독일 분데스리가 마인츠05가 창단 첫 유럽 클럽대항전 4강을 향해 한 걸음 더 다가섰다.
마인츠는 10일(한국시간) 독일 마인츠 메바 아레나에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 유로파콘퍼런스리그(UECL) 8강 1차전에서 스트라스부르(프랑스)를 2-0으로 꺾었다. 17일 원정 2차전에서 마인츠는 원정 2차전에서 한 골 차로 패해도 4강에 오르는 유리한 고지를 점했다.
마인츠는 핵심 미드필더 이재성 없이 나섰다. 구단은 경기 전 "이재성이 발가락 부상으로 엔트리에서 제외됐다"고 설명했다. 컨퍼런스리그 7경기 연속 출전(1골 2도움), 시즌 공식전 37경기 6골 4도움이라는 존재감을 남겨온 이재성이지만 회복을 우선하며 홈 1차전은 벤치를 지켰다.
마인츠는 전반 11분 사노 가이슈가 강력한 오른발 중거리 슛으로 앞서나갔다. 8분 뒤 코너킥 상황에서 수비수 슈테판 포슈가 오른발 발리슛으로 추가골을 뽑아내며 일찌감치 2-0 승기를 잡았다.
변수는 2차전 일정이다. 스트라스부르는 리그앙 사무국의 배려로 주말 리그 일정을 미루며 일주일 푹 쉰 뒤 홈에서 마인츠를 맞는다. 반면 마인츠는 13일 분데스리가 프라이부르크전을 치르고 원정길에 올라 체력 면에서 불리하다.
psoq1337@newspim.com