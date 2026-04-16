전북도·대구·경북, 무주~대구 고속도로 예타 공동 대응

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동서 3축 완성 위한 지자체 협의체 가동

6조 규모 광역 교통망 구축 논리 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도를 비롯한 영호남 지자체가 무주~대구 고속도로 건설을 위한 공동 대응에 나섰다.

전북자치도는 16일 경북 성주군청에서 대구광역시 및 관련 시군과 함께 '무주~대구 고속도로 예비타당성조사 대응 지자체 협의회'를 개최했다고 밝혔다.

'무주~대구 고속도로 예비타당성조사 대응 지자체 협의회' 개최[사진=전북자치도] 2026.04.16 lbs0964@newspim.com

이날 협의회에는 전북 무주를 비롯해 경북 김천·성주·칠곡, 대구 달성군 등 8개 지자체와 한국도로공사가 참여해 예타 통과 전략을 논의했다.

이번 협의회는 전북도와 경북도가 공동 제안해 성사된 것으로, 새만금~포항으로 이어지는 국가간선도로망 동서 3축 가운데 유일하게 단절된 무주~대구 구간 연결이 핵심 의제로 다뤄졌다.

현재 새만금~전주 구간은 지난해 개통됐고, 대구~포항 구간도 운영 중이지만, 무주~대구 84.1km 구간이 미완으로 남아 있다. 해당 구간이 연결되면 동서를 횡단하는 고속도로 축이 완성되고, 전북과 대구·경북을 잇는 광역 교통망 구축 효과가 기대된다.

참석 지자체들은 예타 진행 상황을 공유하고 정책성 평가 대응 논리를 구체화하는 데 의견을 모았다. 특히 동서 3축 완결성, 낙후지역 접근성 개선, 새만금과 영호남 경제권 연계 효과 등을 주요 근거로 공동 대응에 나서기로 했다.

또한 기존 개별 대응 방식에서 벗어나 실무협의회 운영과 중앙부처 공동 건의, 홍보 활동 등을 통해 사회적 공감대를 확대할 방침이다.

사업 필요성도 높아지고 있다. 새만금과 무주 일대에 로봇·AI·수소 등 첨단산업 투자가 이어지고, 태권도원과 덕유산·구천동 관광 수요 증가로 광역 교통망 확충 요구가 커지고 있다.

총사업비 6조 3,997억 원이 투입되는 이 사업은 무주에서 경북 칠곡까지 4차로 84.1km를 신설하는 것으로, 2036년 완공을 목표로 추진된다. 현재 KDI가 예비타당성조사를 진행 중이다.

최정일 전북자치도 건설교통국장은 "무주~대구 고속도로는 영호남 상생발전의 핵심 사업"이라며 "관계 지자체와 협력해 예타 통과에 총력을 기울이겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com