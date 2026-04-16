창원시, 다목적 어업지도선 '창원바다' 취항…해양안전망 강화

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친환경 기술 적용, 30노트 속도 가능

해양재난 발생 시 피해 최소화 목표

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 해양재해 예방과 어업인 보호를 강화한다.

시는 16일 마산항 제2부두에서 다목적 어업지도선 '창원바다'가 취항했다고 밝혔다. '창원바다'는 노후 어업지도선을 대체해 해상 안전관리와 불법어업 단속, 어업인 피해 조사 등 현장 대응 능력을 높이기 위해 건조됐다.

장금용 경남 창원시장 권한대행이 16일 마산항 제2부두에서 열린 다목적 어업지도선 '창원바다' 취항식에서 축사하고 있다.[사진=창원시] 2026.04.16

길이 20.25m, 너비 5.1m, 깊이 2.22m, 총톤수 44t 규모의 '창원바다'는 알루미늄 합금으로 제작됐으며, 1470마력 엔진 2기와 워터제트 2기를 탑재했다.

배기가스 저감장치도 장착된 친환경 선박으로 최고 속력은 30노트(약 시속 55㎞)에 달한다. 시는 우수한 기동성과 내구성을 기반으로 연안 해역에서 신속 대응이 가능할 것으로 기대하고 있다.

2022년 9월 건조계획 수립 이후 총사업비 50억 원을 투입해 2023년 설계를 완료했고, 2024년 9월부터 약 1년 6개월간의 건조 과정을 거쳐 올해 2월 완성됐다. 이로써 시는 해양재난 대응 장비를 현대화하며 현장 대응력을 한층 끌어올렸다.

'창원바다'는 고수온과 적조, 패류독소, 빈산소수괴 등 해양재난 발생 시 신속히 출동해 피해를 최소화하고, 어업지도 및 불법어업 단속, 어업인 안전지원 등 다목적 임무를 수행하게 된다.

장금용 권한대행은 "다목적 어업지도선 '창원바다' 취항은 현장 중심의 해양행정을 강화하는 발판이 될 것"이라며 "어업인이 안심하고 조업할 수 있는 촘촘한 해양안전망 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com